6 години затвор за руска журналистка заради публикации в социалните мрежи

Р уска журналистка днес беше призната за виновна за дискредитиране на руските въоръжени сили и получи присъда от 6 години затвор, предаде Асошиейтед прес.

Russian prosecutors have requested 9 years in prison and a ban on being a journalist for five years for Russian journalist Maria Ponomarenko.



Her crime?



Writing the truth about the 🇷🇺 air strike on the Mariupol 🇺🇦 theater, in March, in which hundreds of 🇺🇦civilians were killed. pic.twitter.com/wi99e6gnZ8