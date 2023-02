Затвор заради пост в Instagram за войната: 10-годишна присъда грози руска студентка

Р уска студентка е заплашена от до 10 години затвор заради своя публикация в "Instagram" във връзка с войната в Украйна, съобщи Би Би Си.

Олеся Кривцова е под домашен арест в северния град Архангелск. 20-годишната студентка в местен университет е с електронна гривна на крака и полицията може да я следи.

Провинението на Олеся е, че споделяла постове против войната в Украйна в "Instagram" - социална мрежа, която бе обявена от руските власти за екстремистка след инвазията в съседната страна през февруари миналата година. Една от публикациите касаела по-конкретно експлозията на Кримския мост през октомври.

"Споделих в "Instagram" история за моста, в която се говори колко са щастливи украинците от случилото се", разказа руската студентка пред Би Би Си.

Олеся публикувала също пост на свой приятел на войната. И тогава започнала драмата, посочва Би Би Си.

Sasha Skochilenko, queer artist and activist, is facing 10 years in jail in Russia for supporting Ukraine. She's locked up since April 2023.



Sasha's crime: anti-war stickers in a supermarket.



🇺🇦



Read Sasha's girlfriend's interview:https://t.co/qznU1mD9vB pic.twitter.com/kmuiEvTTMU