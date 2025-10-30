Проучване: Повечето американци са против балната зала на Тръмп в Белия дом

Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея, какво обсъдиха

С поред ново проучване, публикувано в четвъртък, мнозинство от американците се противопоставят на плана на президента Доналд Тръмп да замени Източното крило на Белия дом с бална зала на стойност 300 милиона долара.

Проучването на The Washington Post-ABC News-Ipsos показва, че 56% от американците са против проекта, докато едва 28% го подкрепят.

Анкетата установи, че проектът се радва на значително по-голяма подкрепа сред републиканците в сравнение с демократите. Шестдесет и два процента от републиканците подкрепят строежа, докато 88% от демократите са против балната зала. Независимите избиратели са по-разделени - 17% подкрепят проекта, а 61% го отхвърлят.

Докато Тръмп първоначално уверяваше, че проектът няма да засегне съществуващата структура на Белия дом, администрацията вече е напълно демонтирала Източното крило, което исторически е било дом на офиса на първата дама и други приемни помещения. Тръмп заяви, че новата бална зала с площ 90 000 квадратни фута, която Белият дом очаква да бъде завършена значително преди 2029 г., ще приема събития за близо 1 000 души.

Администрацията е потърсила дарения от няколко десетки високо-поставени донори на Тръмп, включително двама членове на кабинета, множество милиардери и някои от най-големите технологични и крипто компании в Силициевата долина, за да финансират реновацията. Белият дом също обеща да разкрие колко лично Тръмп внася за проекта, но все още не е уточнил сумата и не е посочил кога ще го направи.

Проектът бе остро критикуван от демократически законодатели.

Във вторник Тръмп също уволни шестима комисари от панела, който отговаря за консултации относно планирането на федерални проекти и мемориали в столицата, включително реновациите на Белия дом.

Въпреки това Белият дом отхвърли критиките, като прессекретарят Каролайн Лийвит подчерта, че балната зала ще бъде "величествено допълнение към Белия дом за много години напред".

"Вярвам, че в момента има много фалшиви възмущения, защото почти всеки президент, който е живял в Белия дом, е правил модернизации и реновации по свое усмотрение", каза Лийвит в интервю за Fox News миналата седмица.

Проучването на The Washington Post-ABC News-Ipsos е проведено онлайн в периода 24-28 октомври сред произволна извадка от 2 725 възрастни. Маржът на статистическата грешка е плюс-минус 1,9 процентни пункта, с по-голям марж за подгрупи.

