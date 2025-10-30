Свят

Проучване: Повечето американци са против балната зала на Тръмп в Белия дом

Над половината американци заявяват, че са против строителния проект на стойност 300 милиона долара

30 октомври 2025, 16:23
Масирана нощна атака в Запорожие, 13 пострадали, сред които и деца

Масирана нощна атака в Запорожие, 13 пострадали, сред които и деца
D66 триумфира в Нидерландия, Вилдерс губи власт след рязък спад

D66 триумфира в Нидерландия, Вилдерс губи власт след рязък спад
Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея, какво обсъдиха

Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея, какво обсъдиха
Украински военен: Ситуацията в Покровск е истински ад

Украински военен: Ситуацията в Покровск е истински ад
Мелиса уби десетки, включително деца в Хаити

Мелиса уби десетки, включително деца в Хаити
Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си

Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си
САЩ премахнаха санкциите срещу Милорад Додик

САЩ премахнаха санкциите срещу Милорад Додик

"Западът води война": Границата на Литва с Беларус остава затворена до 30 ноември

С поред ново проучване, публикувано в четвъртък, мнозинство от американците се противопоставят на плана на президента Доналд Тръмп да замени Източното крило на Белия дом с бална зала на стойност 300 милиона долара.

Проучването на The Washington Post-ABC News-Ipsos показва, че 56% от американците са против проекта, докато едва 28% го подкрепят.

Анкетата установи, че проектът се радва на значително по-голяма подкрепа сред републиканците в сравнение с демократите. Шестдесет и два процента от републиканците подкрепят строежа, докато 88% от демократите са против балната зала. Независимите избиратели са по-разделени - 17% подкрепят проекта, а 61% го отхвърлят.

$250 млн. ще струва балната зала на Тръмп в Белия дом

Докато Тръмп първоначално уверяваше, че проектът няма да засегне съществуващата структура на Белия дом, администрацията вече е напълно демонтирала Източното крило, което исторически е било дом на офиса на първата дама и други приемни помещения. Тръмп заяви, че новата бална зала с площ 90 000 квадратни фута, която Белият дом очаква да бъде завършена значително преди 2029 г., ще приема събития за близо 1 000 души.

Администрацията е потърсила дарения от няколко десетки високо-поставени донори на Тръмп, включително двама членове на кабинета, множество милиардери и някои от най-големите технологични и крипто компании в Силициевата долина, за да финансират реновацията. Белият дом също обеща да разкрие колко лично Тръмп внася за проекта, но все още не е уточнил сумата и не е посочил кога ще го направи.

Проектът бе остро критикуван от демократически законодатели.

Във вторник Тръмп също уволни шестима комисари от панела, който отговаря за консултации относно планирането на федерални проекти и мемориали в столицата, включително реновациите на Белия дом.

Тръмп ще построи нова бална зала в Белия дом

Въпреки това Белият дом отхвърли критиките, като прессекретарят Каролайн Лийвит подчерта, че балната зала ще бъде "величествено допълнение към Белия дом за много години напред".

"Вярвам, че в момента има много фалшиви възмущения, защото почти всеки президент, който е живял в Белия дом, е правил модернизации и реновации по свое усмотрение", каза Лийвит в интервю за Fox News миналата седмица.

Проучването на The Washington Post-ABC News-Ipsos е проведено онлайн в периода 24-28 октомври сред произволна извадка от 2 725 възрастни. Маржът на статистическата грешка е плюс-минус 1,9 процентни пункта, с по-голям марж за подгрупи.

Вижте повече в нашата галерия:

Тръмп разрушава голяма част от източното крило на Белия дом
7 снимки
Тръмп разрушава голяма част от източното крило на Белия дом
Тръмп разрушава голяма част от източното крило на Белия дом
Тръмп разрушава голяма част от източното крило на Белия дом
Тръмп разрушава голяма част от източното крило на Белия дом
Източник: Politico     
Доналд Тръмп Белият дом Бална зала Източно крило Обществено мнение 300 млн. долара Разрушаване Дарения Критики Американци
Последвайте ни

По темата

Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

Полицията издирва 15-годишно момиче от Благоевград

Полицията издирва 15-годишно момиче от Благоевград

„6-7“ е думата на годината – и никой не знае какво означава

„6-7“ е думата на годината – и никой не знае какво означава

Как бързите кредити вкарват в дългова спирала: Скрити такси и огромни суми

Как бързите кредити вкарват в дългова спирала: Скрити такси и огромни суми

pariteni.bg
Щипка свежест от подправки за Alfa Romeo Junior със Sport Speciale

Щипка свежест от подправки за Alfa Romeo Junior със Sport Speciale

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 10 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 10 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 9 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 9 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>България реагира &quot;враждебно и агресивно&quot; на Русия</p>

Георг Георгиев: Реагираме изключително враждебно към нарушаване на въздушното пространство

България Преди 31 минути

Той определи действията на Руската федерация като "изключително провокативни"

Министър Mариан Бачев връчи наградите „Златен век“

Министър Mариан Бачев връчи наградите „Златен век“

България Преди 39 минути

Лауреатите са отличени за своя принос към българската култура и духовност

<p>Исторически вот във Франция - &quot;Национален сбор&quot; проби санитарния кордон</p>

Френският парламент за първи път одобри текст, предложен от крайната десница на Льо Пен

Свят Преди 1 час

Макар текстът да няма правна сила, гласуването представлява значима символична победа за партията на Льо Пен

Мъж преби майка си с чук до смърт, избяга в гората крещейки "мама"

Мъж преби майка си с чук до смърт, избяга в гората крещейки "мама"

Свят Преди 1 час

Младежът казва на полицаите: “Отнех живота на мама”

Обозначени седалки в градския транспорт разказват за болката на хиляди жени

Обозначени седалки в градския транспорт разказват за болката на хиляди жени

Любопитно Преди 1 час

Полски изтребители прехванаха руски самолет

Полски изтребители прехванаха руски самолет

Свят Преди 2 часа

Това е втори подобен инцидент над Балтийско море

.

Банките задържаха хиляди фалшиви банкноти

България Преди 2 часа

Увеличават се фалшивите банкноти у нас

<p>Ужасно миришещи дървета&nbsp;са &quot;опасност за безопасността&quot;&nbsp;</p>

Ужасно миришещи дървета са "опасност за безопасността" в Сакраменто

Свят Преди 2 часа

Две 75-годишни гинко дървета са заградени след като зловонният им плод, миришещ на „повръщано“, представлява опасност от подхлъзване, но и от остър мирис

о

Жена, родила шест деца, бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане

България Преди 2 часа

Това става ясно от информация на община Варна за приемното родителство

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

Любопитно Преди 2 часа

Звездата обясни част от аргументите, които я карат да вярва в тази конспиративна теория

Бавачка от ада: Богата двойка намери дома си пропит с урина

Бавачка от ада: Богата двойка намери дома си пропит с урина

Свят Преди 2 часа

Жената скоро започнала да нарушава всяко правило, което семейство имало

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

България Преди 2 часа

Панайотова заяви, че всички закони, наредби и правила са нарушени

<p>Орбан иска освобождаване от американските санкции за руски петрол</p>

Важна среща във Вашингтон - Орбан "търси златна ера" с Тръмп

Свят Преди 2 часа

Двамата лидери ще сключат споразумения за сътрудничество в областите на енергетиката

ЕК: Не сравнявайте ядрените опити на Русия със САЩ

ЕК: Не сравнявайте ядрените опити на Русия със САЩ

Свят Преди 2 часа

Говорител на Европейската комисия заяви, че вместо да избере мира, Русия задълбочава напрежението с действия и думи

<p>На второ четене: НС прие промените в Закона за отбраната</p>

На второ четене: НС прие промените в Закона за отбраната, внесени от МС

България Преди 2 часа

С тях се разширяват възможностите за обявяване на извънредно положение и активирането на въоръжените сили в случай на война

Енергийният министър: Южна Корея е сред най-значимите стратегически партньори на България

Енергийният министър: Южна Корея е сред най-значимите стратегически партньори на България

България Преди 3 часа

Двете държави споделят общи цели, отбеляза Жечо Станков

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Отличиха Петър Терещенков като "спасител на есетрите"

sinoptik.bg
1

Повишен риск от атмосферно замърсяване

sinoptik.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Луната в Скорпион трансформира връзките ти! Готова ли си за дълбочина?

Edna.bg

Официално: Септември София има нов треньор

Gong.bg

Ахмед Хикмет: Трябва да направим така, че Своге да изглежда футболно добре

Gong.bg

Съветът за съвместно управление предлага: 620 евро минимална работна заплата и по-високи майчински

Nova.bg

Мащабна акция в София: 64 задържани, разбити са две наркобази

Nova.bg