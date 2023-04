Учени разработиха батерия, която може да се яде

У чени от Италианския технологичен институт разработиха батерия, която може да се консумира, тъй като е направена от хранителни продукти, съобщи електронното издание "Юрикалърт".

Възможните й приложения са в областта на здравната диагностика, наблюдението на качеството на храните и меката роботика, казват изобретателите.

Новата батерия е представена в изданието "Адвансд матириълс".

Ядливата електроника се развива доста бързо и може да окаже голямо влияние върху диагностиката и лечението на заболявания на стомашно-чревния тракт, както и върху контрола на качеството на храните.

