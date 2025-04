4422 дни служба: Как папа Франциск промени Ватикана и света

П онтификатът на папа Франциск продължи 12 години, като започна на 13 март 2013 година и приключи на 21 април 2025 г. Това прави общо 4422 дни, пред които папата подобри няколко рекорда, обобщава АНСА.

Хорхе Марио Берголио, както е рожденото име на папа Франциск, беше 266-ият папа. На 88 години той беше вторият най-възрастен действащ папа след Лъв Тринадесети, починал на 93 години, 4 месеца и 18 дни.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2