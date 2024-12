4-метрови вълни: Перу затвори част от пристанищата си

П еру затвори три четвърти от пристанищата си, тъй като гигантски вълни с височина до 4 метра заляха крайбрежието и повредиха лодки и магазини, съобщиха официални лица.

Много плажове в централната и северната част на перуанското крайбрежие бяха затворени, за да се предотврати рискът за човешкия живот, съобщиха местните власти.Няма данни за жертви.

Вълните потопиха кейове и обществени площади, което накара жителите да избягат на по-високи места, според снимки в местните медии.

Страната затвори 91 от 121-те си пристанища до 1 януари, съобщи Националният център за извънредни ситуации в профила си в социалната мрежа X.

Ressaca do mar com Ondas Gigantes atinge o Litoral Norte do Peru. pic.twitter.com/EgEq5ApQPa