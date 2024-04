38 години от ядрената катастрофа в Чернобил, най-тежката в света

Н а 26 април 2024 г. се навършват 38 години от най-тежката ядрена катастрофа в историята.

В ранните часове на събота, 26 април 1986 г., реактор номер 4 в атомната електроцентрала в Чернобил претърпява катастрофална експлозия, изхвърляйки облаци от радиоактивен материал. Аварията има опустошителни последствия.

По време на катастрофата през 1986 г. Украйна е част от Съветския съюз. Припят е град, построен за работниците в атомната електроцентрала и техните семейства. 200 000 души ще бъдат евакуирани за часове.

Chernobyl Disaster Remembrance Day highlights the human & environmental tragedy of the nuclear catastrophe 38 years ago. The memory of the tragedy is a reminder of the importance of the safety & security of nuclear power plants. https://t.co/ThQVykwaWp

Инцидентът идва, след като инженери в завода извършват тест, за да видят какво ще се случи при прекъсване на тока.

След прекъсване на захранването на някои системи, инженерите не знаят, че реакторът вече е нестабилен. Намалената мощност забавя турбините, които тласкат охлаждаща вода към реактора. С по-малко вода за охлаждане на системата, това, което остава, се превръща в пара, създавайки огромно налягане. Когато операторите разбират какво се случва, вече е твърде късно. Експлозията е толкова мощна, че изхвърля 1000-тонния стоманен капак на реактора - същото тегло като три пътнически самолет Боинг 747. Експлозията предизвиква и пожар, който гори неконтролируемо.

Според доклад на "Грийнпийс" от 2006 г., Чернобилската катастрофа е довела до над четвърт милион случая на рак, от които почти 100 хиляди са се оказали фатални.

През 2011 г. Съюзът на загрижените учени – неправителствена организация, предположи, че броят на смъртните случаи вследствие на Чернобил ще варира около 25 хиляди – шест пъти над прогнозата на ООН. А според Международната агенция за ракови изследвания, инцидентът ще отнеме живота на 16 хиляди европейци до 2065 г.

On Apr 26, 1986 – The Chernobyl disaster occurs at the No. 4 reactor in the Chernobyl Nuclear Power Plant, near the city of Pripyat in the north of the Ukrainian SSR. pic.twitter.com/2FaP5ganRf