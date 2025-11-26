Слави Трифонов: Две служителки на МЗ са били нападнати при опит да напуснат парламента

В публикация в официалния си профил във Facebook Слави Трифонов твърди, че две служителки от администрацията на Министерството на здравеопазването са били нападнати при опит да излязат от сградата на парламента. По думите му инцидентът е станал преди около 55 минути.

Припомняме, че в т.нар. "Триъгълник на властта" в момента се провежда протест срещу Бюджет 2026.

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада​

Според описаното от Трифонов, депутатът от ППДБ и член на здравната комисия Васил Пандов посочил двете жени, след което присъстващи ги "дърпали, псували, свалили на земята и замеряли с бутилки".

Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница

Той отбелязва, че служителките нямат отношение към събитията, които се случват около парламента.

Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации

Трифонов допълва, че към момента на публикацията двете жени се намират в полицейска камионетка и все още не могат да се приберат у дома.

В поста си той критикува поведението на Пандов и представители на ППДБ, като заявява, че според него те демонстрират "безочие", "наглост" и "липса на морал".