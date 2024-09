Израел нанесе нови удари по цели на "Хизбула" в Ливан

И зраелските военни (ЦАХАЛ) заявиха, че са нанесли удари по „десетки“ цели на "Хизбула" в Ливан. Това се случи два дни след като при въздушен удар беше убит ръководителят на групировката Хасан Насрала, предаде АФП.

⭕️Following precise intelligence, last night, the IDF intensified its operations against Hezbollah's force build-up through a series of targeted strikes on key weapon manufacturing sites. These included a facility used to produce and assemble missile and rocket launchers in… pic.twitter.com/GKOqwy3on3