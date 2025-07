Доклад на израелски експерти: "Масово сексуално насилие" е извършено при атаките на "Хамас" на 7 октомври

Н овооповестен доклад, изготвен от израелски правни и експерти по въпросите на пола, представя подробни доказателства за предполагаемо "широко разпространено и систематично“ сексуално насилие по време на терористичната атака, водена от "Хамас" на 7 октомври.

Заключенията твърдят, че тези действия представляват сексуално насилие, свързано с въоръжен конфликт (CRSV), и настояват, че "Хамас" е използвал сексуалното насилие като тактическо оръжие на войната“.

Докладът е резултат от 18-месечно разследване и се основава на свидетелства на оцелели, очевидци, интервюта с първи реагиращи, съдебни лекари и здравни специалисти.

Документираните модели на насилие, като принудителна голота, групови изнасилвания, осакатяване на генитали и заплахи с принудителен брак, сочат към умишлено и координирано използване на сексуално насилие от страна на бойци на "Хамас" по време на атаката.

