Войната в Газа: "Хамас" обвинява Нетаняху в саботаж на мира

Р адикалната палестинска групировка "Хамас" обвини днес министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху, че "отказва" да сключи примирие в ивицата Газа, предаде Франс прес.

"Нетаняху умее да проваля един след друг кръговете от преговори за прекратяване на огъня", обяви в изявление ислямистското движение.

