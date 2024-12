Домът е най-опасното място за жените, сочи глобален доклад

П риблизително 140 жени и момичета по света умират от ръцете на техния партньор или член на семейството всеки ден, според нови глобални оценки на ООН за убийствата на жени.

Докладът на UN Women установи, че 85 000 жени и момичета са били убити умишлено от мъже през 2023 г., като 60% (51 100) от тези смъртни случаи са извършени от близък на жертвата. Организацията каза, че нейните данни показват, че в световен мащаб най-опасното място за една жена е нейният дом, където повечето жени умират от ръцете на мъжете.

Nyaradzayi Gumbonzvanda, заместник-изпълнителен директор на ООН за жените, каза: „Това, което ни казват данните е, че личната и домашната сфера на живота на жените е мястото, където те трябва да са най-безопасни, че толкова много от тях са изложени на смъртоносно насилие.

„Виждаме числата в този доклад като върха на айсберга, защото знаем, че не всички смъртни случаи на жени са записани и не всички причини за смъртта са точно записани като убийства на жени и имаше много общности, в които можехме да нямам достъп до никаква информация“, каза тя.

