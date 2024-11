Хиляди протестираха срещу убийствата и сексуалното насилие над жени във Франция

Х иляди протестиращи демонстрираха днес в Париж и други френски градове срещу убийствата на жени и сексуалното и сексисткото насилие, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

В Париж големи множества от жени и мъже дефилираха с лилави плакати, осъждащи насилието, основано на пола, и защитиха репродуктивните права на жените.

Thousands march in several countries to mark International Day for the Elimination of Violence against Women pic.twitter.com/BeTJIwjNZq