Безпрецедентен случай: Братя от Нова Зеландия са осъдени за сексуално насилие над 18 жени

Д вама новозеландски братя бяха осъдени на 16 години и половина и 17 години затвор за дрогиране и сексуално насилие над 18 млади жени в ресторанта и бара в Крайстчърч, които управлявали.

Случаят, който шокира жителите на Нова Зеландия, предизвика и обществен дебат за това как мъжете са успели да ловуват млади жени в продължение на четири години и дали той отразява по-широка култура на сексуално насилие и женомразство.

“These two men are not just “monsters” that we can conveniently dissociate ourselves from. They are part of a culture that is affirmed by this country’s longstanding attitudes towards women.” Marama Davidson#NewZealandhttps://t.co/oEX8Q2u4FB