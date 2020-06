$1,25 млн. гаранция за обвинения в убийството на Флойд полицай

Б ившият полицай oт Минеаполис, обвинен в убийството на афроамериканеца Джордж Флойд, се яви на първо съдебно изявление, където гаранцията му беше определена в размер на 1,25 милиона долара, съобщава BBC.

