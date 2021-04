11 жертви и близо 100 ранени при инцидент в Египет

Е динайсет души са загинали, а 98 са ранени при катастрофа с дерайлирал влак в Египет, предадоха световните агенции. Сред жертвите е високопоставен съдебен служител.

Поне четири вагона излязоха от релсите край град Банха,

провинция Калюбия, северно от столицата Кайро. Видеа, публикувани в социалните мрежи, показват преобърнатите вагони и бягащи край линията пътници, отбелязва Асошиейтед прес.

Влакът е пътувал от Кайро за град Мансура, в областта на делтата на Нил. Според местното издание „Аш Шурук” причина за катастрофата е значително превишаване на скоростта.

Ninety-seven people are injured after some train carriages derailed in Qalyubia, Egypt pic.twitter.com/8AnRDxHeCe