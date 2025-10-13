Любопитно

10 признака, че психическото ви здраве се влошава и имате нужда от помощ

От промени в съня до загуба на интерес – научете какво подсказват тези сигнали

13 октомври 2025, 12:47
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

В забързаното ежедневие често пренебрегваме най-важното – собственото си психическо здраве. Натрупаният стрес, емоционалното изтощение и постоянните изисквания на света около нас могат постепенно да подкопаят вътрешния ни баланс, без дори да го осъзнаем.
Има обаче знаци, които не бива да игнорираме – малки промени в поведението, настроението или навиците ни, които показват, че нещо в нас крещи за внимание и подкрепа.

Разпознаването им навреме може да бъде първата крачка към възстановяване и по-здравословен живот.

👉 Вижте в галерията 10 признака, че психическото ви здраве се влошава и имате нужда от помощ.

Източник: timesofindia    
Психично здраве Стрес Емоционално изтощение Сигнали за влошаване Психически проблеми Вътрешен баланс Психична подкрепа Психологическа помощ Промени в настроението Здравословен живот
