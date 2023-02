Заради видео с танц на обществено място: Двойка е осъдена на над 10 години затвор в Иран (ВИДЕО)

И рански съд осъди млада двойка на над 10 години затвор, защото танцувала пред един от основните монументи в Техеран. Танцът бил заснет с мобилен телефон и кадрите от него били качени в интернет, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Видеото се завъртя бързо в социалните мрежи и се превърна в един от символите на протеста срещу иранския режим.

Осъдените са Астияз Хагхигхи и годеникът ѝ Амир Мохамад Ахмади. Двамата са на около 20 години, разказват ирански правозащитници. Те са били заснети да танцуват пред кулата "Азади" в Техеран. Били са арестувани заради видеото с романтичния танц през ноември.

По време на танца Астияз не е носела хиджаб,

като по този начин се е противопоставила на строгите правила за облекло в Иран. В страната освен това жените нямат право да танцуват на публични места.

Базираната в САЩ неправителствена организация "Новинарска агенция на правозащитните активисти" каза,

че двойката е била съдена от революционен съд в Техеран. Младежите са получили по 10 години и половина затвор. Наложена им е била и забрана да използват интернет, и да напускат Иран. Двойката, която е доста популярна в "Инстаграм", е била призната за виновна по обвинения за публично насърчаване към разврат и проституция, както и заради събиране, което е целяло да наруши правилата за национална сигурност.

