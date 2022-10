В търсене на справедливост - как страдат децата на Иран

О т началото на протестното движение в Иран преди около месец десетки деца бяха убити по време на репресиите, а стотици - хвърлени в затвора. Някои са изпратени в центрове за "превъзпитание", съобщиха властите и неправителствени организации.

Смъртта на една 22-годишна жена, която разтърси целия свят

Иран е разтърсван от демонстрации, започнали на 16 септември след смъртта на 22-годишната Махса Амини - девойка от кюрдското малцинство, починала три дни след като бе арестувана от нравствената полиция в Техеран, защото нарушила според силите на реда строгите правила в Ислямската република относно облеклото за жени, предвиждащи по-специално да носят хиджаб.

"Жена, живот, свобода" и "Смърт на диктатора", скандират иранките - водеща сила в демонстрациите, в които участват и мнозина млади хора, понякога с риск за живота си.

Според базираната в САЩ новинарска агенция Хюман райтс активистс нюз ейджънси (HRANA) от средата на септември бяха убити най-малко 18 млади хора - от 12 години нагоре.

Иранският клон на "Амнести интернешънъл" споменава в Туитър за най-малко 23 деца, "незаконно убити от иранските сили за сигурност". "Жертвите са на възраст от 11 до 17 години", уточнява той.

Според неправителствени организации обаче убитите може да са още повече.

"Иранките са бесни" след смъртта на жена заради забрадка

Иранското дружество за защита на правата на децата посочи тази седмица, че са убити най-малко 28 деца, "повечето в бедната провинция Систан и Белуджистан" в югоизточната част на страната.

Организацията, базирана в Иран, отбеляза още, че има семейства, "държани в неведение" за съдбата на своите деца, арестувани и при това без достъп до адвокат.

Някои деца и юноши са затворени в центрове за възрастни правонарушители токсикомани, алармира Хасан Раиси, ирански адвокат по човешките права.

Съобщенията за това "са твърде обезпокоителни", заяви той и подчерта, че младите хора "под 18 години не бива никога да бъдат затваряни заедно с престъпници над 18-годишна възраст. Това е задължение по закон".

Според този адвокат, цитиран в сряда от новинарския сайт "Иран уайър", "под стража се намират близо 300 лица на възраст между 12-13 и 18-19 години".

"Антисоциални"

УНИЦЕФ заяви в понеделник, че е "силно разтревожена" от информацията за "убити, ранени и арестувани деца и юноши".

Иранският министър на образованието Юсеф Нури призна, че има ученици, арестувани на улицата или в училищата си.

Dozens of Iranian children have been killed and hundreds detained after being caught up in protests over Mahsa Amini's death, some of them even ending up in "psychological centres", it has emerged.https://t.co/IyxngHNYxc