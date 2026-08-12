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Златото отново поскъпва: Геополитиката и инфлацията държат пазара нащрек

Благородният метал остава близо до двумесечния си връх, а инвеститорите чакат ключовите данни за цените в САЩ

Маргарита Костадинова

12 август 2026, 10:17
Златото отново поскъпва: Геополитиката и инфлацията държат пазара нащрек
Златото остава близо до най-високите си нива от началото на юни, подкрепено от геополитическата несигурност и очакванията около лихвената политика на Федералния резерв.   
Източник: istock

З латото отново поскъпва, след като ден по-рано достигна най-високото си ниво от повече от два месеца. Този път подкрепата идва от два фронта едновременно – засиленото геополитическо напрежение и очакването на новите данни за инфлацията в САЩ.

Спот цената на златото се повиши с около 0,8% в азиатската търговия, след като предишната сесия металът достигна 4 434,84 долара за тройунция – най-високото му ниво от началото на юни, съобщава Reuters.

Златото поскъпна до най-високото си ниво от юни

Така благородният метал остава близо до двумесечния връх, но посоката му продължава да зависи силно от това как пазарите ще оценят следващите действия на Федералния резерв.

Инфлацията в САЩ е следващият голям тест

Инвеститорите очакват данните за потребителските цени в САЩ, които могат да дадат нов сигнал дали Федералният резерв ще има причина да повиши отново основните лихви.

Очакванията са индексът на потребителските цени да се повиши с 0,1% на месечна база, а годишната инфлация леко да се забави до около 3,4%.

Показателят е особено важен след по-слабите данни за пазара на труда, които вече охладиха очакванията за скорошно затягане на паричната политика.

Пазарите оценяват вероятността за повишение на лихвата през септември на около 50%, а шансът за увеличение до края на годината остава значително по-висок.

Защо лихвите са толкова важни за златото

Златото не носи лихвен доход. Затова когато доходността по облигациите и лихвените проценти се покачват, други активи стават по-привлекателни и част от интереса към благородния метал отслабва.

При по-ниски очаквания за лихвите ефектът обикновено е обратният – притежаването на злато става относително по-привлекателно.

Златото поевтиня заради поскъпването на петрола и напрежението около Ормузкия проток

Точно затова по-слабите данни за американската заетост дадоха силен тласък на цената. В края на миналата седмица златото поскъпна с над 2% за ден, а за седмицата ръстът достигна над 7%.

Геополитиката отново връща търсенето на убежище

Към лихвените очаквания вече се добавя и засиленият геополитически риск.

Напрежението около Близкия изток и ключови транспортни маршрути отново подкрепя активите, които инвеститорите традиционно използват като убежище при несигурност.

Едновременно със златото поскъпва и петролът на фона на рисковете около корабоплаването и напрежението около Ормузкия проток.

Това обаче създава и своеобразен капан за златото.

По-високите цени на енергията могат да поддържат инфлацията висока. Ако това принуди централните банки да държат лихвите по-високи за по-дълго, натискът върху златото може отново да се увеличи.

Златото е между два противоположни фактора

Така в момента пазарът се движи между две сили.

От едната страна са геополитическите рискове и по-слабият пазар на труда, които подкрепят златото.

От другата са инфлационните опасения и възможността лихвите да останат високи, които могат да ограничат ръста му.

Подобна картина се вижда и в анализа на World Gold Council. Организацията посочва, че нова вълна на инфлация сама по себе си не означава непременно силно поскъпване на златото. Значение ще имат и реалните лихви, движението на долара, очакванията за икономическия растеж, търсенето от Азия и покупките на централните банки.

Инвеститорите отново влизат в златни фондове

Допълнителен сигнал за възстановен интерес идва и от борсово търгуваните фондове, обезпечени със злато.

По данни на World Gold Council глобалните златни ETF-и са привлекли 3 млрд. долара нетни вложения през юли, след два последователни месеца на отливи. Общите им наличности са се увеличили с 23 тона до 4 068 тона.

Организацията очаква инвестиционното търсене да остане основен източник на растеж на пазара през останалата част от годината, като подкрепа се очаква и от азиатските инвеститори и централните банки.

Затова следващото по-сериозно движение на цената вероятно ще зависи от комбинацията между новите данни за инфлацията, реакцията на Федералния резерв и развитието на геополитическото напрежение.

Редактор: Маргарита Костадинова
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