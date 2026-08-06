Златото поскъпна до най-високото си ниво от юни

По-слабите данни за заетостта в частния сектор на САЩ намаляват очакванията за повишение на лихвите през септември.

З латото поскъпна до най-високото си равнище от края на юни на фона на по-слабите от очакваното данни за заетостта в САЩ и надеждите за отваряне на Ормузкия проток, предаде CNBC.

След като по-рано през деня достигна 4295 долара, спотовата цена на златото ограничи ръста си и към 17:42 часа българско време се движеше около 4274 долара за тройунция.

Златото поевтиня заради поскъпването на петрола и напрежението около Ормузкия проток

По-рано фючърсите върху златото се търгуваха на ниво от 4329 долара за тройунция.

Четвърта поредна сесия с ръст

Благородният метал навлиза в четвъртата си поредна печеливша сесия и се движи близо до седемседмичен връх.

Това се случва, докато част от неблагоприятните фактори, появили се в началото на войната в Близкия изток, постепенно отслабват.

Заетостта в САЩ се забавя

Наемането на служители от частните компании в САЩ се забавя значително през юли, показват данните на компанията за управление на човешки ресурси ADP.

По-голямата част от увеличението на работните места идва от сектора на здравеопазването.

По-слабите данни намаляват вероятността Управлението за федерален резерв да повиши лихвите през септември, което оказва подкрепа на златото.

Доларът отслабва

Съвместната намеса на САЩ и Япония за стабилизиране на йената в края на миналата седмица създава условия за по-слаб долар.

Смята се, че Токио е продал държавни ценни книжа за близо 60 млрд. долара, за да подкрепи японската валута. Американското изкупуване на йени е било финансирано чрез продажба на евро.

Доларовият индекс, който проследява представянето на щатската валута спрямо кошница от други основни валути, се движи около шестседмично дъно от 99,78 пункта.

По време на конфликта цената на златото се движи в обратна посока спрямо петрола и долара.

Надежди за отваряне на Ормузкия проток

Допълнителна подкрепа за благородния метал дава отслабването на напрежението в Близкия изток.

Усилията за отваряне на Ормузкия проток набират скорост, което също допринася за повишаването на цената на златото.