Франция окончателно изтегли златото си от САЩ и спечели 13 милиарда евро

Ф ранция продаде оставащите си златни наличности, съхранявани във Федералния резерв на САЩ, завършвайки дългосрочен план за връщане на златните си резерви у дома и обновяване на стария си запас, за да отговори на съвременните международни стандарти, съобщава Newsweek.

Централната банка на страната, Banque de France, спечели близо 13 милиарда евро (около 15 милиарда долара), след като модернизира 129 тона злато между юли 2025 г. и януари 2026 г., заменяйки го с нови, отговарящи на изискванията кюлчета, съхранявани в Париж.

Защо това е важно

Централната банка на Франция подчерта, че този ход е по-скоро практическо финансово решение, отколкото политическо.

Чрез консолидирането на резервите си в Париж и преминаването към кюлчета по съвременен стандарт, Франция направи златото си по-безопасно за управление и по-лесно за продажба или търговия в международен план. Продажбата също така демонстрира как централните банки могат да се възползват от благоприятните пазарни условия и да генерират значителни печалби.

Какво трябва да знаете

Banque de France продаде 129 тона злато между юли 2025 г. и януари 2026 г. – около 5 процента от общите си резерви, които се съхраняваха във Федералната резервна банка на Ню Йорк.

Вместо да рафинира и транспортира стария запас, банката закупи еквивалентно количество ново, сертифицирано злато в Европа, което сега се намира в Париж заедно с останалата част от резервите на Франция.

Общият размер на златния резерв на Франция, около 2 437 тона, остава същият.

Модернизацията включваше замяна на по-стари, нестандартни златни кюлчета с модерни, които отговарят на международните правила за тегло, чистота и сертификация, което ги прави по-лесни за търгуване в световен мащаб. Тъй като цената на златото беше особено висока през последните месеци, трансакцията генерира милиарди печалба за Banque de France.

Централната банка отчете 11 милиарда евро, генерирани като изключителен доход от валутен обмен през 2025 г. от модернизацията, като общите печалби от операцията достигнаха близо 13 милиарда евро, вземайки предвид трансакциите от 2026 г., съобщи Ройтерс.

Управителят на централната банка на Франция Франсоа Вилроа дьо Гало заяви, че новите кюлчета трябва да се съхраняват в Париж, тъй като златото от по-висок стандарт се търгува на европейския пазар, и че решението не е политически мотивирано.

Франция постепенно модернизира златните си резерви от 2005 г. насам, като по-голямата част от златото ѝ преди това беше преместена от Федералния резерв на САЩ и Централната банка на Англия обратно във Франция между 1963 и 1966 г.

Banque de France заяви в изявление: „През 2025 г. и в началото на 2026 г., докато обемът на златните резерви остана непроменен, Banque de France трябваше да приведе остатъчна част (5 процента) в съответствие с техническите насоки, което доведе до значителна реализирана валутна печалба. Този изключителен доход от валутен обмен възлиза на общо 11 милиарда евро за 2025 г.“

Какво следва

Банката на Франция има още 134 тона злато, които трябва да приведе в съответствие с модерните международни стандарти, което цели да направи до 2028 г., според Ройтерс.