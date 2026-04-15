Спад на сделките с имоти след бума на продажби през миналата година

България е четвърта в ЕС по ръст на цените на имоти

15 април 2026, 09:34
М алко над 38 хиляди са продадените у нас имоти за първите три месеца на годината - спад с 15% спрямо миналата година по същото време. Означава ли това, че пазарът се успокои след бума през 2025 г., непосредствено преди въвеждането на еврото?  И какво се случва с цените – продължават ли да растат или и там има охлаждане, съобщава NOVA.

Нормализиране на пазара изглежда наистина има, но то се дължи не на по-ниски цени, а на по-голямо предлагане, заради по-малкото сключвани сделки. Цените продължават да вървят нагоре и след началото на годината, но вече са по-малко хората, които купуват жилище.

Какво показва един от основните сайтове за имоти? 

В София ножицата е много голяма – предлагат се жилища от 1140 евро на квадрат в някои от най-крайните столични квартали, до 6200 евро в района обичаен рекордьор, този на „Докторския паметник”. В други зони като „Изгрев” например, квадратът вече гони 5000 евро.

Имотите в Пловдив започват от същите стойности и надхвърлят 3000 евро за района на „Капана”, а във Варна може да надхвърлят и 4000, що се отнася до зоната на Фестивалния комплекс.

Един квадратен метър в квартал „Меден рудник” в Бургас може да бъде закупен за 1000 евро, докато в „Лазур”, е вече над 2600.

Русе е единствения от първите 5 най-големи градове у нас, където квадратния метър може да слезе под 1000 евро и да не надхвърли 2000. Най-скъпите имоти там, са в центъра на града.

Какво се случва на най-големите пазари в страната – София, Пловдив и Варна.

През първите 3 месеца на годината средната цена на един квадрат на едно жилище в София е била близо 2600 евро. Това е с 15% повече в сравнение с цената миналата година по същото време. По данни на Агенцията по вписванията, от януари до март са осъществени 7500 продажби, което е с 12% по-малко от продажбите през първото тримесечие на миналата година, когато в София бяха продадени най-голям брой имоти от 2008 г. насам.

Пловдив е града с минимален спад на броя на сделките – от началото на годината те са с едва 2% по-малко в сравнение с началото на 2025 г., но ръстът в цените е сходен на софийския – 10% по-високи цени. Така квадратът в Пловдив струва вече средно над 1550 евро.

Варна. Квадратът е със 600 евро по-скъп от този в Пловдив. Ръстът на цената и тук е 14%, но морската ни столица е големият град с най-голям отлив на купувачи. Сключени са с 21% по-малко имотни сделки за първите три месеца на годината, като броя им едва надхвърля 2400.

С колко обаче са се увеличили цените на имотите за последните 10 години. През 2020 г. и 2021 г., ръстът е бил с 40-50% спрямо 2015 г.. След това обаче, следва рязък скок. През 2024 г., имотите у нас струват вече двойно повече отколкото са стрували през 2015 г.. А увеличението през миналата година от Европейската статистика изчисляват на дори 150%.

Какво се случва и в другите държави? Оказва се, че ръстът за който говорим, е един от най-високите в Европейския съюз през миналата година и ни нарежда на четвърта позиция сред всички. С повече са поскъпнали имотите единствено в Литва и Португалия, а далеч пред всички останали е Унгария, с увеличение от близо 270%. Единствената държава, в която са поевтинели спрямо 2015 г., макар и само с 1%, е Финландия.

А какво се случва във Варна, който бележи рекорд по спад на продадени имоти от началото на годината. Дойде ли краят на импулсивното купуване? Какви имоти се търсят в момента и какви се предлагат? 

Доротея Петличкова е сред хората, които си търсят жилище в централната част на морската столица. Спряла се е на двустаен апартамент за около 200 хиляди евро. Ще финансира покупката с банков кредит, тъй като, по нейни думи, лихвата е достатъчно ниска. Решението ѝ, че сега е точния момент за покупка, се дължи и на още един фактор. "Апартаменти, които преди месеци, които са стрували около 230 хиляди, което е нереална цена, към момента смятам, че са поевтинели и вече са около 200 хиляди", казва тя.

А какво казват експертите за цените на имотите и дали наистина се забелязват разлики? Ивайло Градев е собственик на компания за недвижими имоти. Той казва, че има минимални разлики за първото тримесечие на годината, но по-скоро си държим нивата от края на миналата година.

А на този фон брокерите отчитат стабилизиране на пазара. "Предлагането става все по-голямо. Търсенето се поуспокои. Това от една страна е доста по-добре, защото хората имат доста по-сериозен избор от имоти и спокойно могат да търсят, за да намерят най-подходящото за тях", посочва Градев.

Но означава ли това, че настъпва краят на еуфорията с купуването на имоти, която наблюдавахме преди въвеждането на еврото? "Краят на еуфорията може би все още не е дошъл. По-скоро пазарът се успокоява в момента или ако трябва да сме най-точни, се връща към нормалното си движение. Няма я тази лудост, която имаше в края на миналата година", обяснява Градев.

Според експертите обаче, самото приемане на единната европейска валута, не е оказало въздействие. "Специално за имотите, еврото не оказа абсолютно никакво влияние, защото имотите са в евро от години насам. По скоро поскъпването на живота като цяло до някаква степен накара клиентите да се въздържат от прибързани покупки", казва още той.

Че хората се въздържат от прибързани покупки показват и анализите при имотите "на зелено". "До преди половин година в момента, в който започне строежът, половината сграда вече беше разпродадена. В момента нещата се случват пак, но с по-бавни темпове", казва Градев.

Що се отнася до ваканционните имоти с инвестиционна цел, от бранша отчитат спад на сделките, а най-търсени в момента са жилищата за лични нужди. "Започна да става водещо купуването на имоти за лични нужди, докато при инвестиционните покупки има известни колебания", казва Градев.

А оттук нататък експертите прогнозират: "Тази година пазарът ще се развива горе-долу по начина, по който беше и досега. Стабилен, малко по-умерен", казва още той.

 

Източник: NOVA    
