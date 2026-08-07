AI асистентът на КНСБ: работещите най-често питат за заплати

Най-много въпроси към AI консултанта са свързани със заплатите и условията на труд, а почти половината запитвания се правят извън стандартното работно време.

С амо за три месеца след старта си AI синдикалният консултант на КНСБ е обработил над 6000 запитвания, съобщават от синдиката.

Инструментът работи от 1 май и предоставя безплатен достъп до юридическа, икономическа и синдикална експертиза 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Данните представи вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов пред „Мениджър News“.

За какво най-често питат хората

Над половината от всички разговори са свързани с трудовото право.

Най-често потребителите търсят информация за:

трудови възнаграждения;

работно време;

отпуски;

дисциплинарни наказания;

прекратяване на трудовото правоотношение;

колективни трудови договори.

Най-търсената тема са заплатите, а най-често избираната готова консултация е въпросът как да бъде поискано по-високо възнаграждение и с какви аргументи да бъде обосновано искането. Следват темите за извънредния труд, пенсиите, синдикалните права и колективните трудови договори.

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„За повечето работници основният въпрос не е как да се защитят след възникнал конфликт, а как да подобрят условията на труд и размера на своето възнаграждение“, коментира Тодор Капитанов.

Кои хора използват консултанта

Най-често системата се използва от работещи в енергетиката, образованието, културата, библиотеките, здравеопазването, транспорта, строителството и металургията.

По данни на КНСБ типичният потребител не е работодател или юрист, а служител, който търси разбираем и практически насочен отговор на конкретен проблем.

Почти половината въпроси идват извън работно време

Близо половината от всички запитвания – 44,4%, са направени извън стандартното работно време, включително вечер, през нощта и през почивните дни.

Над 500 въпроса са зададени между 22:00 и 06:00 часа.

Източник: КНСБ

Според Капитанов това показва, че необходимостта от трудовоправна консултация често възниква именно когато институциите, адвокатските кантори и синдикалните офиси не работят.

Данните показват и ясно изразен седмичен ритъм – 42,4% от всички запитвания постъпват в понеделник и вторник, а след средата на седмицата интересът намалява.

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Какво може да прави системата

AI консултантът е обучен върху закони, подзаконови нормативни актове, колективни трудови договори, практиката на КНСБ и специализирани експертни материали.

От синдиката посочват, че системата може да анализира конкретни житейски ситуации, да обяснява правата на работещите на разбираем език и да предлага практически решения.

При необходимост тя може да насочва потребителите към подходящ експерт или структура на КНСБ.

Помощ и при колективното трудово договаряне

Една от възможностите на платформата е свързана с колективното трудово договаряне.

Системата може да анализира действащи колективни трудови договори, да сравнява различни клаузи, да открива липсващи или неблагоприятни текстове и да предлага конкретни редакции.

AI консултантът може да подпомага и изготвянето на цялостни проекти на колективни трудови договори, както и да предлага правни и икономически аргументи и стратегия за защита на предложенията по време на преговори с работодателя.