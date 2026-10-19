Четири букви, които могат да спасят детски животи: Какво стои зад инициативата “РАМО” на Георги Кандев?

Н ито едно дете да не остава само срещу насилието, зависимостите и опасностите, пред които е изправено. Нито един родител да не бъде оставян без подкрепа, когато разпознае тревожен сигнал. И нито една институция да не може да прехвърля отговорността на друга, докато проблемът се задълбочава. Това е основната идея на “РАМО” - инициативата, която кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев представя като един от личните си приоритети за бъдещия мандат.

Името не е избрано случайно. Зад четирите букви стоят четири последователни принципа - "Разпознаване", "Адекватна намеса", "Механизми за подкрепа" и "Отговорност". Заедно те очертават подход, при който държавата не чака трагедията, за да реагира, а изгражда способност да разпознава риска, да действа навреме, да подкрепя засегнатите и да изисква резултати от институциите.

“За мен насилието сред децата не е поредната тема от кампанията. Години наред съм виждал какво се случва, когато възрастните и институциите разпознаят проблема твърде късно. Моята мисия е държавата да стига до детето преди насилието, зависимостта или радикализацията“, заявява Георги Кандев.

Като дългогодишен професионалист в системата на сигурността, преминал през всички нива на работа и отговорности в МВР, включително тези на главен секретар, Кандев познава пряко последствията от закъснялата реакция. Според него противодействието на насилието не може да започва едва когато вече има пострадало дете, извършено престъпление или семейство, изправено пред тежки последствия.

Първият принцип - "Разпознаване" - поставя акцент върху ранните сигнали за риск. Промени в поведението на детето, изолация, тормоз в училище, прояви на агресия, опасни контакти в интернет или първи признаци на зависимости не бива да бъдат подминавани. Често именно учителите, родителите и хората от непосредственото обкръжение първи забелязват, че нещо не е наред. Затова инициативата предвижда да се насърчава по-добрата им информираност и връзката им със специалистите, които могат да преценят риска и да окажат помощ.

Следващата стъпка е "Адекватна намеса". За Георги Кандев своевременната реакция не означава непременно полицейски действия или наказания. В зависимост от конкретния случай детето може да има нужда от психологическа помощ, социална подкрепа, закрила или намеса на правоохранителните органи. От значение е реакцията да бъде съобразена с реалния риск, да защитава интересите на детето и да бъде предприета от компетентните специалисти. Целта е проблемът да не се задълбочава, докато отделните институции изясняват коя от тях трябва да действа.

Третият принцип - "Механизми за подкрепа" - е насочен към изграждането на постоянна връзка между семейството, училището, полицията, социалните служби и гражданските организации. Тази връзка трябва да позволява на родителите да получават насоки и съдействие, на учителите да разчитат на професионална подкрепа, а на децата в риск да бъде осигурена подходяща помощ. Подкрепата не бива да приключва с първоначалната реакция. Особено при насилие и зависимости често са необходими продължителна работа, проследяване на състоянието и съдействие за цялото семейство.

“Затова като вицепрезидент ще развия инициативата “РАМО” - постоянна връзка между семейството, училището, полицията, социалните служби и гражданските организации“, подчертава кандидатът за вицепрезидент.

Четвъртият принцип - "Отговорност" - завършва цялостния подход. Според Кандев подаването на сигнал, провеждането на среща или препращането на случая към друга институция сами по себе си не означават, че проблемът е решен. Трябва да бъде ясно кой е отговорен за предприемането на действия, какви мерки са приложени и дали детето действително е получило необходимата защита. Отговорността предполага последователност, отчетност и готовност институциите да признават и отстраняват собствените си пропуски.

“Нито едно дете не трябва да остава само, докато институциите си прехвърлят отговорността”, категоричен е Кандев.

В основата на “РАМО” не стои идеята за създаване на поредната административна структура, която да дублира работата на съществуващите органи. Предложението е президентската институция да използва своя обществен авторитет, за да насърчава координацията между компетентните органи, да поставя конкретните проблеми пред тях и да настоява за публична отчетност.

Президентът и вицепрезидентът не управляват училищата, полицията или социалните служби. Те обаче могат да поставят темата сред националните приоритети, да инициират срещи между отговорните институции, да дават публичност на установените проблеми и да следят изпълнението на поетите ангажименти. Именно в тези граници Кандев вижда възможността президентската институция да бъде активен участник в усилията за защита на децата.

Инициативата е и част от по-широкото разбиране на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев, че сигурността започва от ежедневието на хората. Тя не се измерва само с броя на полицейските операции, разкритите престъпления или приетите стратегии, а и със способността на държавата да предотвратява опасностите, преди те да са причинили непоправими вреди.

Защитата на децата е една от най-ясните прояви на този принцип. Когато едно семейство потърси помощ, то трябва да срещне компетентна и навременна реакция. Когато учител подаде сигнал, той трябва да знае, че ще бъде разгледан. Когато дете е в риск, задължението на държавата е да използва всички законови механизми за неговата закрила.

С “РАМО” Георги Кандев поставя конкретен акцент в бъдещата си работа като вицепрезидент - ранната превенция, професионалното взаимодействие и ясната институционална отговорност. Защото най-големият успех на системата за сигурност не е колко добре реагира след трагедията, а колко трагедии успява да предотврати.

Четири букви. Четири принципа. Една кауза - нито едно дете да не остава само.

Р - Разпознаване.

А - Адекватна намеса.

М - Механизми за подкрепа.

О - Отговорност.

Това е “РАМО” - инициативата на Георги Кандев за държава, която подава ръка навреме, защитава децата и не бяга от отговорност.

Четири принципа за защита на децата ни.

Реализираме ги с номер 4 в бюлетината за Андрей Гюров и Георги Кандев.

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