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Отварят за посетители родната къща на Нийл Армстронг

Пенсиониран пилот дари 400 000 долара, за да помогне на историческо дружество да купи детския дом на Нийл Армстронг в Охайо и да го превърне в музей за 100-годишнината от рождението на астронавта

19 октомври 2026, 15:51
Отварят за посетители родната къща на Нийл Армстронг
Източник: Getty Images

П енсиониран пилот помага на историческо дружество да купи родната къща на астронавта Нийл Армстронг и да я отвори за туристически обиколки, съобщава АП. 

Кен Шрайбър е бил на 9 години, когато Нийл Армстронг прави първите си стъпки на Луната през 1969 г. - момент, който Кен никога няма да забрави. Подобно на Армстронг, по-късно той също става военен пилот на изтребител. През август т.г. Шрайбър прочита материал, че домът в Охайо, където Армстронг е живял като дете, се продава, а впоследствие научава, че никой не се е отзовал, за да го опази. Затова той изненадва дори себе си, като отправя оферта. „Просто си помислих, че някой трябва да поеме инициативата“, казва Шрайбър, припомняйки си съвета на своя баща, че човек трябва „да остави следа в живота“.

Очаква се сделката да бъде финализирана днес. Местното историческо дружество ще придобие собствеността, благодарение на дарението от 400 000 щатски долара, направено от Шрайбър. Той е прекарал 20 години във Военновъздушните сили на САЩ, след което се е пенсионирал като пилот от авиокомпанията „Американ еърлайнс“ ( American Airlines).

Историческото дружество на окръг Оглейз в щата Охайо планира да възстанови добре запазената къща на Армстронг, така както е изглеждала през детството му. Това е времето, когато той е сглобявал модели на самолети в трапезарията и ги е тествал в аеродинамичен тунел, който сам е създал в мазето.

Целта е домът да бъде готов за първите си посетители до 2030 г., за да отбележи 100-годишнината от рождението на Армстронг, съобщи Джералд Сийзъл, президент на историческото дружество. 

Двуетажната къща в град Уапаконета отдавна привлича посетителите на Музея на авиацията и космонавтиката „Нийл Армстронг“, любопитни да научат факти за ранните години на астронавта, но досега тя никога не е отваряла врати за широката публика.

Историческото дружество вече е започнало да проучва как е изглеждала къщата през 40-те години на миналия век и да разговаря с представители на местната общност за набиране на средства за обновяването и поддръжката на дома, каза Сийзъл. „Дори сега, когато тази възможност се появи пред нас, си дадохме сметка, че не можем да се справим сами“, казва той.

Семейството на Армстронг се е местило често по време на детството му, преди да се установи в западно Охайо, когато той е бил тийнейджър. Къщата на улица „Уест Бентън“ 601 (601 W. Benton St.) изиграва огромна роля в неговия живот. Докато живее там, той провежда различни експерименти, прави първия си самостоятелен полет и получава пилотския си лиценз на 16-годишна възраст.

Старата спалня на Армстронг днес е декорирана със снимки и картини от кацането на Луната, както и с автографи на астронавти, които са я посещавали. Екстериорът на къщата е останал почти непроменен, а вътрешното разпределение е запазено в първоначалния си вид, въпреки модерните подобрения в интериора.

Имотът беше обявен за продажба през август т.г. за първи път от близо 40 години насам. Карън Майксел, пенсионирана учителка по история, купува мястото през 1988 г. и е от малкото хора, притежавали дома, откакто родителите на Армстронг се изселват в средата на 60-те години на миналия век.

През годините Майксел е посрещала деветима астронавти, включително Бъз Олдрин, който лети до Луната заедно с Армстронг и Майкъл Колинс през 1969 г. Олдрин влезе в спалнята на горния етаж няколко години след като Армстронг почина през 2012 г. „и сълзите просто потекоха по бузите му“, си спомня Майксел.

Някогашната учителка казва, че е чувствала отговорност да съхрани миналото на къщата и доколкото е възможно „да я запази такава, каквато са я притежавали семейство Армстронг“. Майксел, която е на 82 години, се е надявала някой да купи къщата, за да помогне за нейното опазване и да вдъхнови бъдещите поколения.

И точно тук се намесва Шрайбър. Първоначално той моли приятели да се включат с парични вноски, но след това дарява сумата от 400 000 долара от свои средства, за да помогне на историческото дружество да придобие имота. Шрайбър, който е израснал в Дейтън, на около 96 километра южно от родния град на Армстронг, винаги му се е възхищавал за неговите постижения, скромност и характер. 

Въпреки че е израснал толкова близо, Шрайбър никога не е посещавал Музея на авиацията и космонавтиката „Нийл Армстронг“ до това лято. Тогава той разглежда и къщата. „Сякаш духът на Нийл Армстронг беше там. Можех да си го представя как тича нагоре-надолу по стълбите“, казва той.

Източник: БТА/Марина Чертова    
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