Какво е правено по зъбите ви? Вече може да проверите в телефона си

Историята на посещенията при зъболекар вече е част от електронното здравно досие на гражданите. Това съобщи Министерството на здравеопазването.

Новият модул се казва „Дентални прегледи“. В него пациентите могат да проследят състоянието на всеки свой зъб и цялата история на лечението. Достъпът е през мобилното приложение еЗдраве и през уеб версията на електронното здравно досие.

В модула се вижда цялата информация, която зъболекарите са въвели за пациента в Националната здравноинформационна система (НЗИС).

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Как да видите зъбния си статус

За да използват новата функция на телефона, потребителите трябва да обновят еЗдраве до версия 2026.9.30.

Бутонът „Вашият зъбен статус“ отваря схема на всички зъби – както постоянните, така и млечните. Ако изберете конкретен зъб, ще видите прегледите и леченията, записани за него.

Информацията се обновява автоматично след всеки преглед, въведен в системата. Старите данни не се изтриват, така че пациентът може да следи цялата история на лечението си.

Какво съдържа всеки запис

Документът за всеки преглед показва състоянието на зъбите, проведеното лечение и прикачените документи. В него е отбелязано и кой зъболекар е работил, в кое лечебно заведение, кога започва и кога приключва прегледът.

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Важна подробност за домакинския бюджет: в записа се вижда и как е финансиран прегледът. Документите за лечение описват извършените манипулации и за кои зъби се отнасят.

От здравното министерство посочват, че проследяването на денталните прегледи е било сред най-често исканите от потребителите допълнения към електронното здравно досие.