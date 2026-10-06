Повдигнаха обвинения на шестима за участие в схема за източване на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации

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К ръв от здрав пациент е била взета, за да бъдат подменени лабораторните показатели на друг болен и той да бъде изписан от Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, с цел да бъде пусната нова клинична пътека, предава NOVA.

Това е един от най-сериозните случаи, за които прокуратурата съобщи при разследването на предполагаема схема за фиктивни хоспитализации и източване на средства от НЗОК.

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Разследващите са проверявали дали пациентите, отчетени като хоспитализирани, действително се намират в клиниката. Още при започването на операцията са установени 15 души, които по документи е трябвало да бъдат приети в отделението, но не са били открити там. Именно това е станало причина полицията да блокира входовете на клиниката, за да бъде проверено колко от отчетените пациенти реално се намират в лечебното заведение.

Прокуратурата твърди, че част от хората, фигуриращи като хоспитализирани, изобщо не са посещавали клиниката. Други действително са идвали в болницата, но само за вземане на кръв, след което са си тръгвали. Въпреки това по документи са били приети за болнично лечение.

Прокуратурата проверява и други случаи, при които престоят на пациенти умишлено е бил съкращаван, за да се освобождават места за нови хоспитализации.

Разследването е започнало няколко месеца след сигнал за голям брой хоспитализации в Клиниката по ревматология. Според прокуратурата за период от три години НЗОК е изплатила около 12 млн. евро за дейността на клиниката, като са били отчетени приблизително 24 000 клинични пътеки при леглова база от едва 49 места.

Прокуратурата посоачва, че схемата е включвала и създаване на направления за хоспитализация чрез медицински център, свързан с началника на клиниката и членове на семейството ѝ. Според разследващите от него са били генерирани около 5000 направления към Клиниката по ревматология. Част от тях са били създавани дистанционно, след като в системата е бил регистриран фиктивен преглед.

При акцията на 5 октомври са извършени общо 40 претърсвания и обиски в две клиники и два медицински центъра в Пловдив и Карлово. Първоначално са били задържани 10 души - шестима лекари и четири медицински сестри. Шестима са привлечени към наказателна отговорност, а трима са остават в ареста за срок до 72 часа.

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Към момента прокуратурата твърди, че е установила неправомерни плащания за около 3,06 млн. евро от НЗОК към УМБАЛ „Св. Георги“. Наблюдаващият прокурор обаче изрично уточнява, че не се твърди цялата дейност на клиниката да е фиктивна - там има реални пациенти и лекари, които извършват медицинска дейност. Част от тях са оказали да се включат в схемата и хоспитализациите на техни пациенти са били ограничавани. Други лекари, участвали в схемата, са признали, че са се чувствали като „търгаши на здраве“, но са се примирили с начина, по който е било организирано функционирането на клиниката по ревматология.