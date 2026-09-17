Парите ни

Нарушения в над 70% от проверените заведения в София

Липсващи реквизити в касови бележки, нефискални бонове и разминавания в касите са сред най-честите проблеми

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

17 септември 2026, 17:35
Нарушения в над 70% от проверените заведения в София
Източник: istock

В над 70% от проверените заведения в София фискалните инспектори на НАП са установили нарушения при проверките на 15 септември.

Сред тях са липса на задължителни реквизити в касовата бележка, издаване на нефискален бон, който наподобява касова бележка, както и разминаване между наличната сума в касата и отчетеното от касовия апарат.

„Таен клиент“ остана без касова бележка

При една от проверките инспекторите са направили контролна покупка като т.нар. „таен клиент“.

След покупката в заведението не е била издадена касова бележка.

Цветя без касов бон: НАП откри десетки нарушения преди 15 септември

Над 60 нарушения и при търговците на цветя

НАП е проверила и търговски обекти за продажба на цветя на едро и дребно в цялата страна.

От общо 120 проверени цветарски магазини и борси, нарушения са установени в над 60 обекта.

Най-честият проблем е неиздаването на касова бележка, а в няколко от проверените обекти изобщо е липсвало фискално устройство.

Клиентите също могат да проверяват бележките

От приходната агенция напомнят, че всеки клиент може да провери дали покупката му е отчетена коректно.

НАП откри куп нарушения в заведения в центъра на София

Това става чрез мобилното приложение NRA Mobile, което сканира QR кода върху касовата бележка.

Сигнали за неиздадени касови бележки, фалшиви платежни документи, липсващи реквизити и други данъчни или осигурителни нарушения могат да се подават до Информационния център на НАП.

Редактор: Маргарита Костадинова
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