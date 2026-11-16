Руски удари оставиха шест украински области без ток, Киев порази петролна база в Русия

Р уски удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна през изминалата нощ предизвикаха прекъсвания на електрозахранването в шест области на страната, заяви днес заместник-министърът на енергетиката Артьом Некрасов, цитиран от Ройтерс.

Засегнати са Виницка, Днепропетровска, Кировоградска, Одеска, Тернополска и Черкаска област.

Руска въздушна атака удари енергийната инфраструктура в пет украински области

В публикация в Телеграм Некрасов посочи, че през изминалата седмица Русия е извършила 116 целенасочени атаки срещу енергийната и нефтената и газовата инфраструктура на Украйна. Регистрирани са общо 161 случая на нанесени щети по инфраструктурни обекти.

Междувременно украинската армия нанесе удар по петролна база в руския град Азов в Ростовска област, заяви днес Генералният щаб на украинските въоръжени сили.

В публикация в Телеграм Генералният щаб уточни, че е поразена петролната база "Флаш Енерджи" близо до Ростов на Дон, която украинската страна определя като основен логистичен център на южната групировка на руските войски.

Нови руски удари предизвикаха прекъсвания на тока в няколко украински области

"След удара на територията на обекта се чуха експлозии, последвани от пожар", посочи Генералният щаб.

Украинските военни добавиха, че мащабът на нанесените щети все още се изяснява.