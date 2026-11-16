ЕК разреши на UniCredit да придобие Commerzbank без условия

Европейската комисия одобри без условия придобиването на германската Commerzbank от италианската UniCredit. Решението днес премахва една от основните регулаторни пречки пред сделката, оценявана на около 45 млрд. евро, съобщава Reuters.

Брюксел е преценил, че обединението на двете банки няма да доведе до съществени проблеми за конкуренцията на европейския банков пазар, включително в Германия, където и двете финансови институции имат значително присъствие.

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„Европа се нуждае от по-силни банки, които могат да се конкурират, да се развиват и да подкрепят бизнеса и семействата. Трансграничните сливания могат да допринесат за това, като позволят на банките да работят по-ефективно и да устояват по-добре на икономически сътресения“, заяви европейският комисар по конкуренцията Тереза Рибера.

Тя обаче подчерта, че разрастването на банките не трябва да бъде за сметка на клиентите и правото им на избор.

Сделката среща съпротива в Германия

UniCredit започна да увеличава участието си в Commerzbank през септември 2024 г., въпреки противопоставянето на германското правителство и ръководството на банката.

През юли 2026 г. италианската група приключи публичното си предложение за придобиване, с което увеличи участието си до около 48% от капитала на германската банка.

Германското правителство, което притежава приблизително 13,3% от Commerzbank, се противопоставя на поглъщането. Сред основните му притеснения са запазването на работните места, централата на банката във Франкфурт и финансирането на малките и средните предприятия.

Особено чувствителен остава въпросът за представителството в надзорния съвет на Commerzbank. Германската държава разполага с две места след спасяването на банката по време на световната финансова криза през 2009 г., докато UniCredit настоява да назначава всички представители на акционерите.

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Още едно разрешение за UniCredit

Решението на Европейската комисия идва месец след като Европейската централна банка разреши на UniCredit да придобие контрол върху Commerzbank и да увеличи участието си над прага от 30%, без да определя горна граница.

На 16 ноември италианската банкова група съобщи, че е получила и разрешение от Федералния резерв на САЩ за осъществяване на публичното предложение за придобиване.

От UniCredit определиха американското одобрение като още една важна стъпка в процеса.

Главният изпълнителен директор на банката Андреа Орчел по-рано заяви, че очаква оставащите регулаторни разрешения да бъдат получени до края на ноември.

Одобрението на Европейската комисия обаче не означава, че придобиването вече е окончателно приключило. За това е необходимо да бъдат изпълнени и останалите приложими условия по сделката.

Ако бъде завършено, обединението ще бъде сред най-големите трансгранични банкови придобивания в Европа след световната финансова криза.