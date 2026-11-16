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„Мисията е изпълнена“: Папа Лъв XIV седна до пилотите на военен хеликоптер в Перу

Светият отец седна със слушалки между двамата пилоти на машина на перуанските военновъздушни сили по време на визитата си в Санта Крус де Сучабамба. Въздушният маршрут му спести часове по опасните планински пътища след скорошната белодробна операция

16 ноември 2026, 14:42
„Мисията е изпълнена“: Папа Лъв XIV седна до пилотите на военен хеликоптер в Перу
Източник: БГНЕС

П апа Лъв XIV влезе в пилотската кабина на перуански военен хеликоптер Ми-17 и прекара част от полета си над Андите седнал със слушалки между двамата пилоти. Необичайното пътуване в събота, 14 ноември 2026 г., замени изтощителния многочасов преход по тесните планински шосета, по които като местен епископ Робърт Превост е шофирал с години, а днес си спести заради възстановяването си след операция от рак на белия дроб.

Източник: БГНЕС

Машината Мил Ми-17 на перуанските военновъздушни сили (FAP), която местните медии бързо кръстиха „папакоптер“, излетя от военновъздушната база „Подполковник Педро Руис Гало“ в крайбрежния град Чиклайо в 9:20 ч. местно време. Само 47 минути по-късно, в 10:07 ч., хеликоптерът кацна в Санта Крус де Сучабамба, град в региона Кахамарка, разположен на повече от 1800 метра надморска височина, сочат официалните данни на Ватикана. За сравнение, същото разстояние по шосе отнема няколко часа.

Снимки и видеоклипове, разпространени от перуанската армия, показват как 71-годишният понтифик първо наблюдава планинските върхове през прозорците на салона и разговаря с екипажа, а след това минава напред в пилотската кабина, за да следи приборите и работата на летците. От „Ватикан Нюз“ потвърдиха в социалната мрежа X, че полетът е осъществен с модел Мил Ми-17, по-мощна модификация на разработения в СССР Ми-8, известен в руската армия като Ми-8М.

  • Двама съученици на пулта за управление

Екипажът на обратния полет от Санта Крус до Чиклайо също прикова вниманието на медиите. Перуанското издание „Алтавос“ и католическият писател Кристофър Хейл идентифицираха пилотите като командирите Джино Бургос и Хавиер Рохас, съученици отпреди близо 30 години. Тримата позираха за общо селфи в кабината, което беше официално публикувано от военновъздушните сили.

По данни на „Алтавос“ Рохас има налетени 3800 часа, а Бургос е изпълнявал мисии за борба с наркотрафика в района на долината ВРАЕМ. Двамата са били част от екипажите, осигурявали въздушната сигурност и по време на посещението на папа Франциск в Перу през 2018 г., а осем години по-късно неговият наследник седна между тях. От военновъздушните сили нарекоха присъствието му в кабината чест и незабравим спомен, предаде Би Би Си, цитирана от „МеркоПрес“, а официалното им съобщение след кацането гласеше кратко: „Мисията в Санта Крус е изпълнена!“.

  • Завръщане по стъпките от миналото

Преди да оглави Римокатолическата църква, Робърт Превост живее в Перу за дълги периоди между 1985 и 2023 г., служи като епископ на Чиклайо от 2015 до 2023 г. и получава перуанско гражданство през 2015 г. В продължение на осем години той достига до планинските енории зад волана на високопроходим пикап Mahindra и на кон там, където пътят свършва. Последната му литургия в Санта Крус де Сучабамба е на 28 септември 2022 г. в чест на покровителя на града, Сеньор дел Костадо, като преди да замине за Рим, той обещава да се върне.

Тежките планински терени обясняват защо изборът на въздушен транспорт е бил напълно логичен. Отец Аарон Мека Пусе, свещеник, който помага за поддръжката на стария епархийски пикап, описа трасето пред изданието „Писма от Лъв“ (Letters from Leo) така: „Понякога има само една лента. Отляво е планината, а отдясно е пропастта“.

Повече от 20 000 души се събраха на градския площад за литургията, като някои от тях бяха пренощували на открито, съобщиха от Ватикана. Папата нарече завръщането си голяма мечта, която Господ е направил възможна, и се обърна директно към местните селяни: „Господ познава пътищата, по които вървите, вашите трудности, вашите тревоги и предизвикателствата, пред които сте изправени“. Визитата в Санта Крус последва мащабните тържества в петък в самия Чиклайо, където половин милион души посрещнаха Светия отец, след като по-рано през седмицата той посети Лима и Каляо.

  • Тежка обиколка след сериозна операция

Полетът с хеликоптер беше част от финалния етап на 12-дневното апостолическо пътуване на папа Лъв XIV, което започна на 6 ноември в Уругвай и премина през Аржентина, преди да стигне до Перу. В неделя, 15 ноември, понтификът пристигна в Куско, а в понеделник, 16 ноември, бе планирано завръщането му в Рим след кратка спирка в амазонския град Пукалпа.

Здравословното състояние на папата по време на натоварената обиколка беше следено с повишено внимание. На 13 октомври хирурзи в Рим отстраниха долния дял на десния му бял дроб, а Ватикана потвърди, че операцията е била заради диагноза рак на белия дроб. Краткият 45-минутен полет с доказан двудвигателен хеликоптер му спести часове напрежение по високопланинските шосета.

Източник: Reuters    
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