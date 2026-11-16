Разследват убийството на 60-годишен самотен мъж, намерен в къщата си край Бяла Слатина

60-годишен мъж е открит мъртъв в дома си в белослатинското село Попица. По случая вече е образувано досъдебно производство за убийство.

Сигналът за трагедията е подаден в Районното управление в Бяла Слатина снощи, 15 ноември, в 22:45 часа, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Местен жител е алармирал полицията, след като е намерил тялото на 60-годишния самотно живеещ мъж в собствената му къща.

На място са извършени процесуално-следствени действия, а по случая е образувано досъдебно производство по чл. 115 от Наказателния кодекс, който касае умишлено убийство. Разследването по изясняване на обстоятелствата около смъртта на мъжа продължава.

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