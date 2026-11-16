Парите ни

Започва изплащането на коледните добавки от 50 евро

Над 523 000 души ще получат помощта, като първите банкови преводи се очакват на 19 ноември

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

16 ноември 2026, 16:24
Започва изплащането на коледните добавки от 50 евро
Източник: istock

Тази седмица Агенцията за социално подпомагане (АСП) започва изплащането на коледните добавки от 50 евро. Средствата са предвидени за 523 400 души от уязвими групи, като около 360 000 от тях са пенсионери, които отговарят на условията за получаване на помощта.

Очаква се парите да бъдат преведени по банковите сметки на 19 ноември, а изплащането им в пощенските станции да започне на 23 ноември, понеделник.

Кой ще получи коледната добавка?

За първи път тази година празничният бонус няма да бъде предназначен само за пенсионери. След законодателните промени от пролетта право на допълнителните 50 евро имат и други уязвими групи.

Сред тях са семейства с деца с увреждания, хора, които получават социални помощи, включително еднократна подкрепа, както и хора, на които е отпусната целева помощ за отопление.

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В обхвата на подпомагането попадат също деца, настанени в приемни семейства или при близки и роднини, деца без право на наследствена пенсия, младежи, напускащи резидентна грижа, както и подпомагани ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.

Не всички пенсионери ще получат коледни добавки. Право на средствата имат тези, които попадат в определените от закона групи за социално подпомагане.

Трябва ли да се подава заявление?

Не е необходимо правоимащите да подават допълнителни заявления. Агенцията за социално подпомагане ще отпуска средствата служебно въз основа на наличната информация за хората, които получават съответните помощи.

Парите ще се изплащат по начина, по който получателите вземат социалните си плащания - по банкова сметка или чрез пощенските станции.

Ще се отразят ли парите на другите помощи?

Коледната добавка от 50 евро няма да се счита за доход при определяне на правото на други социални помощи. Така получаването ѝ няма само по себе си да лиши хората от друга подкрепа, на която имат право.

След промените в Закона за социално подпомагане, в сила от 27 март 2026 г., целевите помощи за Великден и Коледа вече са регламентирани като ежегодна подкрепа за определени уязвими групи.

В проекта на държавния бюджет за 2027 г. също са заложени по 50 евро за Великден и за Коледа.

Редактор: Маргарита Костадинова
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