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НСИ с окончателни данни: Кое поскъпна най-много през октомври

Годишната инфлация е 6%, доматите са с над 10% по-скъпи за месец, растат и разходите за отопление, дрехи и услуги

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

16 ноември 2026, 13:56
НСИ с окончателни данни: Кое поскъпна най-много през октомври
Източник: iStock

Годишната инфлация в България достигна 6% през октомври 2026 г., а само за месец потребителските цени са се повишили с 1,2%. Това показват окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани на 16 ноември.

Поскъпването се ускорява спрямо септември, когато беше отчетено месечно поевтиняване с 0,2%, а годишната инфлация беше 5,7%.

Окончателните данни са малко по-ниски от експресната предварителна оценка на НСИ, която предвиждаше месечна инфлация от 1,3% и годишна от 6,1%.

От началото на годината цените са се увеличили с 5,4%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2025 г. - октомври 2026 г. е 5,1%.

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Кои стоки и услуги поскъпнаха най-много

Най-голямо месечно увеличение на цените е отчетено при облеклото и обувките - със 7,4%. Следват развлеченията, спортът и културата със 7% и образователните услуги с 2,5%.

Алкохолните напитки и тютюневите изделия поскъпват с 1,1%, а застрахователните и финансовите услуги - с 0,7%.

По-високи цени НСИ отчита и при останалите основни потребителски групи:

  • Хранителни продукти и безалкохолни напитки - 0,6%;

  • Здравеопазване - 0,4%;

  • Жилищно обзавеждане и стоки за домакинството - 0,4%;

  • Лични грижи и социална защита - 0,4%;

  • Информация и комуникация - 0,4%;

  • Ресторанти и хотели - 0,3%;

  • Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - 0,3%.

При транспорта като цяло няма промяна на цените спрямо септември.

Доматите поскъпнаха с над 10%, пиперът с близо 9%

При хранителните продукти най-осезаемо през октомври е поскъпването на зеленчуците.

Доматите са с 10,3% по-скъпи само за месец, пиперът - с 8,8%, зеленият фасул - с 3,8%, а картофите - с 3,6%.

Увеличение има още при зрелия чесън с 2,2%, зрелия боб с 1,6% и макаронените изделия с 1,8%.

При месото и млечните продукти цените също се повишават, макар и по-умерено. Месото от домашни птици поскъпва с 1,8%, каймата с 1,1%, а говеждото месо с 0,8%.

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Кашкавалът е с 1% по-скъп, киселото мляко и маслото - с по 0,8%, а яйцата, изварата и трайните колбаси - с по 0,7%.

Сред останалите поскъпнали продукти са захарта и оцетът с по 1,4%, замразената риба с 1,2%, оризът с 0,9% и бананите с 1%.

По данни на НСИ цените на групата „Хляб, хлебни и сладкарски изделия“ средно остават без промяна.

Кои храни поевтиняха

Въпреки общото увеличение на цените част от основните хранителни продукти са поевтинели през октомври.

Най-голям спад е отчетен при морковите и червеното цвекло - със 7,3%, следвани от зрелия лук с 5,8% и гроздето с 5,7%.

По-ниски са цените на гъбите с 3,4%, ябълките и зелето с по 2,8%, цитрусовите плодове с 1,6% и лещата с 1,1%.

Поевтиняване има и при някои всекидневни покупки. Белият хляб е с 0,9% по-евтин, хлябът „Добруджа“ - с 0,3%, брашното - с 0,3%, а олиото - с 0,2%.

Сиренето поевтинява с 0,1%, пълномасленото прясно мляко с 0,5%, а малотрайните колбаси - също с 0,5%.

Спад е отчетен и при шоколада и шоколадовите изделия с 1,7%, чая с 1,7%, меда с 0,7% и краставиците с 0,5%.

Отоплението поскъпва преди зимата

Данните на НСИ показват увеличение на цените на няколко основни енергийни източника през октомври.

Централното газоснабдяване поскъпва с 4,5% спрямо септември, въглищата - с 3,9%, а пелетите - с 3,2%. Цените на дървата за отопление се повишават с 0,6%.

По-високи са и цените на метана за автомобили с 3,6%.

При течните горива увеличението е по-малко. Дизелът и бензин А100Н поскъпват с по 0,5%, а бензин А95Н - с 0,3%.

За разлика от тях автомобилният газ пропан-бутан поевтинява с 8,7%.

Обувките, дрехите и образованието също са по-скъпи

При нехранителните стоки най-сериозно е увеличението на цените на обувките - с 8,9%, и облеклото - с 6,8%.

Прахосмукачките поскъпват с 3,5%, автомобилните гуми с 1,9%, а големите готварски уреди с 1,2%.

По-високи цени НСИ отчита при хладилниците с 1%, климатиците с 0,9%, съдомиялните машини и телевизорите с по 0,3%.

Увеличават се и разходите за някои услуги. Висшето образование поскъпва с 3,5%, шофьорските курсове с 1,3%, а куриерските услуги с 1%.

Поддръжката и ремонтът на автомобили струват с 1,5% повече, докато таксиметровите услуги са поскъпнали с 0,6%.

Покачване има и при препаратите за миене на съдове с 1,4%, продуктите за лична хигиена с 1,2% и праховете за пране с 1%.

Стоматологичните услуги поскъпват с 3,4%

По-скъпо става и посещението при лекар и стоматолог.

Според НСИ цените на стоматологичните услуги са се повишили с 3,4% за месец, а лекарските услуги - с 1,6%.

Медицинските лаборатории отчитат увеличение с 0,2%, докато цените на лекарствените продукти остават без промяна.

Международните полети са с над 20% по-евтини

Сред най-сериозните намаления на цените през октомври са международните полети, които поевтиняват с 20,9% спрямо септември.

Цените на хотелите във ваканционните центрове и курортите се понижават с 2,4%.

По-евтини са и отоплителните уреди с 1%, пералните и сушилните машини с 0,5%, бойлерите с 0,3% и козметичните продукти с 0,3%.

За пет години цените са се увеличили с 41,5%

Данните на статистиката показват колко се е натрупало поскъпването през последните години.

От октомври 2021 г. до октомври 2026 г. потребителските цени в България са се повишили общо с 41,5%.

За последните три години натрупаната инфлация е 13,7%.

По хармонизирания индекс на потребителските цени, който се използва за сравнение между държавите от Европейския съюз, годишната инфлация през октомври достига 5,9%, а месечната е 0,7%.

От началото на годината увеличението по този индекс е 5,6%, докато средногодишната инфлация е 4,4%.

Колко поскъпва малката потребителска кошница

НСИ отчита увеличение на цените и при малката потребителска кошница, която включва 100 основни стоки и услуги и отразява разходите на най-нискодоходните 20% от домакинствата.

През октомври цените в тази кошница са се повишили с 0,7% спрямо септември и с 2,4% спрямо октомври 2025 г.

Най-голямото месечно увеличение е при нехранителните стоки - с 1,4%. Хранителните продукти поскъпват с 0,7%, а услугите - с 0,1%.

На годишна база хранителните продукти в малката кошница са поскъпнали с 2%, нехранителните стоки с 1,7%, а услугите - с 4,3%.

Редактор: Маргарита Костадинова
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