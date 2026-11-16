Върнаха в България безценна реликва, открадната от Бачковския манастир

Б езценна реликва от XVII век, открадната от Бачковския манастир преди повече от четвърт век, беше открита в Естония и върната в България. Мощехранителницата с дарителски надпис за манастира е предадена на българска делегация в Талин на 11 ноември след международна операция, ръководена от българската прокуратура и с участието на европейските и естонските правоохранителни органи.

Кражбата на ценната културна реликва е извършена през 1999 г. от манастира „Успение Богородично“, заедно с други предмети. През май 2026 г. Министерството на културата получило сигнал, че мощехранителницата предстои да бъде продадена на търг в Естония. Българските институции незабавно предприели действия за спиране на сделката и връщането ѝ.

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След интензивна комуникация с Естонския съвет за национално наследство в Талин и включването на МВР и Окръжната прокуратура в Пловдив българската страна представила доказателства за произхода на предмета и незаконното му изнасяне от страната. Те били приети от естонските институции.

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На 11 ноември в Талин, в рамките на международна операция и в изпълнение на европейска заповед за разследване, реликвата била върната на България. В делегацията участвали представители на Министерството на културата, Главна дирекция „Национална полиция“ и дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на МВР.