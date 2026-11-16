България

720 000 евро за училище с празни класни стаи: МОН започна проверка в Бояново

Репортаж на NOVA показа неизползвани учебни помещения и общежитие, а ученици признали, че ходят на занятия основно при проверки

16 ноември 2026, 14:16
720 000 евро за училище с празни класни стаи: МОН започна проверка в Бояново
Източник: БГНЕС

С лучващото се в училището в село Бояново е недопустимо за образователната ни система, това заяви зам.-министърът на образованието Таня Панчева, цитирана от DarikNews.bg.

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За случая стана ясно от репортаж на NOVA, от който се видя, че в учебно време сградата на училището изглежда сякаш е лятна ваканция. 

Общежитието, което прилича на хотел, е заключено, защото вътре няма ученици. Оборудвани стаи с нова техника за много европейски средства стоят неизползвани. По списък там учат 130 деца, а навън те признават, че ходят, само когато се знае, че ще има проверка. Учители, които преподават на невидими ученици, няма звънец, защото няма за кого да бие. Часовете са 45 минути тишина. В село Бояново има по-малко от 500 жители. Там трябва да има гимназия, получила близо 720 000 евро, за да започне учебната година, и още толкова, за да ремонтира общежитието си. Трябвало с още 90 000 евро да оборудва с най-модерна техника иновативния си STEM кабинет.

"Днес бях на място в самото училище и установих, че там присъстват 40 ученици, което означава, че има тенденция за трайно непосещаващи ученици в училище", посочи на брифинг пред журналистите Панчева.

Тя посочи, че в училището в момента тече пълна проверка от екип на Министерство на образованието (МОН). Съответно от резултатите ще последват както административни, така и ако има основания за такива сигнали до прокуратурата за наказателни действия. 

"Пред нас стоят два пътя - или да закрием училището, тъй като в него има трайно непосещаващи ученици, другият път е да подпомогнем неговата дейност и да се опитаме да възстановим нормалния учебен процес, тъй като това е професия и специалност, от която регионът има нужда. Още повече - ние трябва да се погрижим за всяко едно дете, защото всяко едно трябва да бъде част от образователната система. Ще бъдат установени причините, поради които ученик не е в училище - дали са икономически, или социални, или някакви други. Ще се опитаме да дадем подкрепа на тези ученици и те да бъдат върнати в образователната ни система", допълни зам.-министърът. 

Източник: DarikNews.bg    
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