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Комедията „Много мой човек” се завръща с втори сезон по NOVA

Свеж хумор и майсторски приключения в новите епизоди на сериала

16 ноември 2026, 14:46
Комедията „Много мой човек” се завръща с втори сезон по NOVA

Е дин от любимите комедийни сериали „Много мой човек“, спечелил зрителите още с първия сезон, се завръща с нови епизоди. Историята на тримата приятели майстори ще продължи скоро по NOVA с още по-забавни приключения, нови герои и изненадващи събития.

В „Много мой човек“ – сезон „Inter-есно“ баш майсторът Миро (Башар Рахал) действа смело и този път иска да вдигне своята бригада на по-високо ниво. Неговото решение, с един единствен проект най-накрая да си оправят живота, забърква приятелите в невероятни и заплетени ситуации. Виктор (Юлиян Малинов) пак е будната съвест на бригадата. Талантливият художник, по неволя бояджия, също си позволява да мечтае, като се завръща към своята истинска професия, а там го очакват големи изненади. Не по-малко удивен е и най-младият майстор – Петър. Чаровникът е безспорен магнит за жените и колкото повече пази поведение заради сериозната си връзка, дамите толкова повече го преследват. Но заради стари, забравени грешки животът му внезапно се преобръща с главата надолу, поемайки в съвсем неочаквана посока. В новите епизоди ролята на Пепи поема младият актьор Иван Горанов, когото почитателите на българското телевизионно кино добре познават от криминалната драма „Клетката“.

Много мой човек“ запазва и характерния си акцент върху актуални теми от родната действителност, но представени с намигване, от забавната им страна. Освен свежия хумор и социалната сатира, се засягат и по-дълбоки човешки теми. Част от тях са истинската любов с препятствията, през които минава, пътят на израстването като умение да простиш дори и на себе си, важната връзка между поколенията и големият смисъл на живота – децата.

В центъра на събитията влиза и една любима екранна двойка, която ще разсмива зрителите, а понякога даже малко ще ги разплаква. В сериала ще видим, както популярни и обичани лица, така и много талантливи млади актьори, които широката публика все още не познава. Кои са загадъчните нови герои и в какво приключение ще се забъркат тримата майстори още в началото на сезона – очаквайте да видите скоро по NOVA.

Продуцент на „Много мой човек“ е Краси Ванков („Hidalgo Productions“), а режисьори – Любомир Печев и Боя Харизанова. Сценарият е дело на Иван Ангелов, работил по всички сезони на комедийните сериали „All Inclusive” и „Етажна собственост“, също сценарист и на хитови тв предавания, сред които “Като две капки вода“ и „С Рачков всичко е възможно“. Съсценаристи в „Много мой човек“ – сезон „Inter-есно“ са Златина Несторова, Добромир Байчев и Боя Харизанова. Операторската работа е на Георги Гвоздев и Николай Стефанов, режисьори по монтажа отново са Бохос Топакбашиян и Митко Балабанов, а композитор е Марио Балтаджиев.

Следете всичко около „Много мой човек“ на Facebook страницата и Instagram профила на сериала.

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