ООН предупреди за оръжия, които могат да убиват без човешка намеса

Антонио Гутериш призова 128-те държави, участващи в конвенция на ООН, да договорят юридически обвързващи правила за автономните оръжия, способни да убиват без човешка намеса.

В Женева се обсъжда започването на преговори за ограничения и евентуална забрана на т.нар. „роботи убийци“, като решение се очаква до петък.

Много държави подкрепят обвързващ протокол, докато САЩ, Израел и Русия изразяват резерви; според експерти няма доказателства, че напълно автономни смъртоносни оръжия вече се използват във военни конфликти.

Идва ерата на роботите убийци

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш днес призова страните да се договарят за юридически обвързващи правила за автономните оръжия и предупреди за опасностите, свързани със системи, които могат да убиват без човешка намеса, предаде ДПА.

„Предприемете мерки, за да предотвратите употребата и разпространението на тези безпощадни оръжия“, заяви Гутериш във видеопослание, с което бе открита срещата в Женева на 128 страни, участващи в Конвенцията на ООН за определени конвенционални оръжия.

Често наричани „роботи убийци“, изцяло автономните смъртоносни оръжия могат да идентифицират и да проследяват цели и да извършват смъртоносни атаки без човешка намеса, посочва ДПА. Експерти казват, че няма доказателства, че подобни оръжия вече се използват в конфликти.

Опасност от роботи-убийци надвисва над човечеството

Страните, участващи в конвенцията тази седмица обсъждат дали да дадат разрешение за преговори за ограничения и евентуална забрана на подобни системи. Очаква се те да вземат решение до петък.

Много страни искат да бъде приет юридически обвързващ протокол, но страните с големи отбранителни сектори, като САЩ, Израел и Русия, изразяват резерви.

„Призовавам ви да предприемете стъпки за договаряне на юридически обвързващ инструмент за регулации на автономните оръжейни системи – включително ясни забрани и ограничения“, каза Гутериш.