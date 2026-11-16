Холивуд даде старт на сезона на наградите: Блясък, емоция и исторически отличия

З вездите се появиха в пълен блясък в неделя вечер на 17-ите годишни награди „Governors“, които се състояха в театър „Долби“ в Холивуд, Калифорния.

Церемонията почете редица ключови фигури в света на киното, като връчи специални отличия на актрисата Глен Клоуз, режисьора Ридли Скот и аниматора Флойд Норман, наред с други.

След като получава осем номинации за „Оскар“ през последните 44 години, 79-годишната Клоуз накрая беше удостоена с почетен „Оскар“ на събитието.

Междувременно 88-годишният режисьор на „Гладиатор“ Ридли Скот беше принуден да пропусне събитието, след като се подложи на „малка медицинска процедура“. Той прие почетния си „Оскар“ дистанционно, тъй като не може да лети до Лос Анджелис за церемонията от дома си в Лондон след операцията.

Организирани от Академията за кинематографично изкуство и наука, наградите „Governors“ в Холивуд служат като официално начало на сезона на наградите за 2027 г.

Това беше и повод звездите да покажат блясък и стил на червения килим, вижте кои от тях зашеметиха с визия в нашата галерия.