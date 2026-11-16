Revolut под съдебен надзор в Италия заради пропуски срещу прането на пари

Италиански съд постави дейността на Revolut в Италия под съдебен надзор за една година заради сериозни пропуски в системите за контрол срещу прането на пари.

Мярката е постановена от съда в Милано и формално се отнася до литовската Revolut Bank UAB, чрез която групата извършва банковата си дейност в Италия. Надзорът обаче е ограничен само до италианския бизнес.

Според съдебното решение недостатъчните проверки са позволили на 24 души, разследвани или вече осъждани за различни престъпления, да прехвърлят или укрият финансови потоци за общо 41,9 млн. евро между 2021 и 2026 г.

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Част от случаите са свързани с пране на пари, трафик на наркотици, изнудване и разследвания, свързани с организираната престъпност.

Съдът посочва още, че през същия период други банки са подали 265 сигнала за съмнителни операции, свързани с тези 24-ма души, докато Revolut Bank UAB не е подала нито един.

Магистратите определят проблемите в контрола като сериозни и посочват, че те не представляват единични случаи, а са свързани с начина, по който са били прилагани вътрешните процедури на банката.

Самата Revolut не е обект на наказателно разследване. Съдебната администрация е превантивна, а не наказателна мярка. Тя не означава, че държавата поема управлението на банката или сменя ръководството ѝ.

Назначени са двама съдебни администратори, които ще наблюдават дали банката подобрява системите си срещу прането на пари и изпълнява изискванията на съда.

Revolut трябва да приложи план от 15 мерки, включващ проверки на идентификацията на клиентите, наблюдението на транзакциите, оценката на рискови сметки и процедурите за подаване на сигнали за съмнителни операции.

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Мярката е предвидена за една година, но може да бъде прекратена по-рано, ако банката изпълни необходимите корекции.

От Revolut заявиха, че ще съдействат изцяло на италианските власти.

„Отнасяме се изключително сериозно към регулаторните си задължения и мерките за контрол срещу прането на пари“, посочват от компанията, като допълват, че продължават да инвестират в системи за предотвратяване на финансови престъпления, наблюдение на транзакциите и екипи по нормативно съответствие.

Банковите услуги за физически и бизнес клиенти в Италия продължават да работят нормално и съдебната мярка не се очаква да доведе до прекъсване на обслужването.