Неравноправни клаузи между родители и частни детски градини откри КЗП

К ЗП установи множество неравноправни клаузи в договорите, сключени между родители и две частни детски градини. Проверката е извършена след сигнали от родители и е установила условия, които според комисията могат да поставят семействата в по-неблагоприятно положение и да увреждат икономическите им интереси.

Сред проблемните клаузи са условия за автоматично подновяване на договорите, невъзстановяване на вече платени такси при предсрочно прекратяване, както и възможност за прекратяване на договора при неплащане на определени суми в срок. Проверяват се и условията, свързани с начина, по който родителите могат да правят волеизявления по договорите.

КЗП ще даде на двете дружества 14-дневен срок от уведомяването им, за да коригират или премахнат установените неравноправни клаузи.

Заради констатациите комисията е определила проверките на договорите на частни детски ясли, градини и училища като приоритет и разширява кампанията в цялата страна.

При неизпълнение на препоръките КЗП предупреждава, че ще предприеме съдебни действия за защита на колективните интереси на потребителите.