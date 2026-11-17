У чени описват необичайния случай на мъж, който след мозъчна операция започва да вижда чертите на домашната си котка върху лицата на хората, които среща. Този феномен хвърля нова светлина върху редките зрителни разстройства и начина, по който мозъкът конструира реалността, която възприемаме.

Пациентът, 28-годишен мъж от САЩ, идентифициран като Карл, преживява странна промяна във възприятията си преди две години. Ако първото лице, което види сутрин, е това на сивата му котка Луна, той започва да забелязва нейни черти – бадемовидни очни кухини, разширени зеници и ивици – върху лицата на всички хора, които среща през деня. В обратния случай, ако първо види човешко лице, той вижда неговите очи и зеници върху другите хора, включително и върху самата Луна.

Според ново изследване, публикувано в научното списание Cortex, състоянието на Карл е форма на палинопсия. Това е неврологичен феномен, при който видян по-рано образ продължава да се появява или се наслагва върху по-късни възприятия. В конкретния случай, както обясняват изследователи от колежа „Дартмут“, става въпрос за прозопометаморфопсия (PMO) – вид палинопсия, която причинява изкривяване на лица.

Симптомите на Карл започват, след като част от десния му темпорален лоб е хирургично отстранена поради малформация. Този регион на мозъка е известен с ключовата си роля в обработката на лица. Случаят му предоставя нови данни за това как човешкият мозък възприема визуална информация, показвайки, че той е способен да „изважда“ отделни черти от паметта и да ги вплита в текущото възприятие.

A Man Had Brain Surgery. Now He Sees His Cat's Eyes on Other People's Faces—and Vice Versa https://t.co/JtHE28ZXax — Gizmodo (@Gizmodo) November 11, 2026

Това не е първият документиран подобен случай. The Independent припомня, че през 1986 г. същото списание описва жена, която след като вижда пудел в автобус, започва да вижда лицето на кучето върху всички останали пътници. Разликата е, че при Карл се прехвърлят само отделни компоненти от лицата, а не цялостни образи, както при жената, претърпяла инсулт девет месеца по-рано.

За да разберат по-добре преживяването на Карл, учените са използвали изкуствен интелект (ИИ), за да генерират по-реалистични визуализации на това, което той вижда. След няколко кръга на обратна връзка с пациента, модифицираните изображения са включени в доклада, за да илюстрират състоянието му.

„ИИ дава на изследователи като нас възможността да генерират по-точни визуализации на това, което хората преживяват, когато имат изкривени зрителни възприятия“, коментира водещият автор на изследването д-р Брад Дюшейн от лабораторията за социално възприятие в „Дартмут“. Според него това не само помага на учените да изследват по-добре състоянието, но и позволява на самия пациент да участва в процеса на създаване на тези визуализации.