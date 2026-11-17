С амолетът на президента на САЩ Доналд Тръмп (Air Force One) кацна в столицата на Филипините Манила, с което официално започна първият етап от ключовата му обиколка в Азия, предаде BBC.

Визитата на американския държавен глава идва в самия край на тридневната годишна среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) и непосредствено след церемонията по закриването ѝ, на която Филипините предадоха ротационното председателство на блока на Сингапур.

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По-късно днес Тръмп ще проведе серия от срещи с лидерите от Югоизточна Азия, както и с партньорите на Вашингтон в алианса за сигурност „Четворката“ - Япония, Австралия и Индия. Основните теми на разговорите са регионалната сигурност, търговията и веригите за доставки в момент, когато ангажиментът на САЩ към азиатските им съюзници е поставен под въпрос.

По-рано китайският президент Си Дзинпин разкритикува формата „Четворката“, определяйки го като опит за обкръжаване на Пекин. Самият Тръмп ще отпътува за Китай още в сряда, където се очаква да проведе знакова среща именно със Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.

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Улични протести посрещат американския президент

Пристигането на Тръмп в Манила е съпроводено от напрежение и протести по улиците на филипинската столица. Местните жители остро усетиха икономическия удар от войната с Иран, която изстреля цените на петрола до рекордно високи нива. Тъй като Филипините внасят 98% от петрола си от Персийския залив, страната стана първата в света, обявила национално извънредно положение заради поскъпването на горивата, което доведе до скок на инфлацията и задълбочи икономическия спад.

Демонстрантите в Манила изразяват недоволството си не само от икономическата криза, но и от присъединяването на страната към ръководената от САЩ инициатива за изкуствен интелект Pax Silica. Много филипинци се опасяват, че изграждането на мащабни центрове за данни върху земеделски земи северно от столицата ще погълне милиони галони вода и ще прогони местните фермери и коренното население.

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Битката за влияние с Китай

Появата на Тръмп в Манила идва след три дни интензивни преговори между 11-те държави членки на АСЕАН (без Мианмар, която остава изолирана от блока) и световни лидери от Китай, Индия, Япония, Южна Корея, Австралия, Канада и Бразилия.

В навечерието на пристигането на американския президент китайският премиер Ли Цян похвали „изключителните постижения“ на партньорството между АСЕАН и Китай на фона на нарастващия протекционизъм. Данните показват, че търговията между Китай и АСЕАН вече надхвърля 1 трилион долара - значително повече от търговския обмен между САЩ и регионалния блок, който възлиза на 686 милиарда долара за миналата година.