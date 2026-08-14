От секси бунтарка до зловеща балерина: 7 незабравими роли на Мила Кунис

- Мила Кунис навършва 43 години, а кариерата ѝ включва роли в комедии, драми, трилъри и фентъзи от „That ’70s Show“ до „Black Swan“.
- Сред най-запомнящите ѝ изпълнения са Лили в „Black Swan“, Теодора в „Oz the Great and Powerful“ и Ейми в „Bad Moms“, с които показва както комедийния си талант, така и способност да изгражда драматични персонажи.
- „Luckiest Girl Alive“ (2022) подчертава по-сериозната страна на Кунис – като Ани Фанели тя предава сдържано травмата и вътрешните конфликти на героинята, демонстрирайки по-широк актьорски диапазон.
Мила Кунис е изигравала всичко, от бунтарска тийнейджърка до измъчена балерина и героиня в романтични комедии. По случай 43-ия ѝ рожден ден припомняме седем от най-запомнящите ѝ се роли, които показват нейния диапазон, комедиен талант и способност да придава дълбочина на различни персонажи.
- Коя е Мила Кунис?
Мила Кунис изгражда разнообразна кариера, от ситком комедия през сериозни драматични роли до любими анимационни продукции. Тя дебютира като Джаки Бъркхарт в „That ’70s Show“, а по-късно получава признание за изпълнението си в „Black Swan“ и участва в популярни филми като „Friends with Benefits“.
С навършването на 43 години е подходящ момент да си припомним някои от най-запомнящите ѝ се роли и изпълнения, демонстриращи нейния диапазон, чар и присъствие на екрана.
- „Forgetting Sarah Marshall“ (2008)
Романтичната комедия проследява Питър след болезнена раздяла на Хаваите. Кунис играе Рейчъл Янсен рецепционистка в хотел. Тя внася естествена химия в ролята.
Started talking to this girl that has a resemblance to tanned Mila Kunis from Forgetting Sarah Marshall. And we all know how much I love that perfect form of Mila. DON’T FUCK THIS UP ZAMORA!! pic.twitter.com/kYUW5n6krK— Jon Zamora (@Tito_Jonzy) September 2, 2020
- „Friends with Benefits“ (2011)
Филмът разказва за двама приятели, които решават да започнат неангажираща връзка. Кунис е Джейми Релис, независима специалистка по подбор на ръководни кадри. Актрисата съчетава саркастичния хумор на Джейми с нейната уязвимост, докато отношенията ѝ с Дилън стават все по-сложни.
Friends with benefits 🌚 pic.twitter.com/lRXUiUoFX2— Baba (@Inc051) September 5, 2025
- „Black Swan“ (2010)
Психологическият трилър разказва за балерина, подложена на огромен натиск в стремежа си към съвършенство. Кунис играе Лили, жизнерадостната съперница на Нина. Тя внася бунтарска енергия, която контрастира с контролираната личност на Нина и засилва напрежението във филма.
Mila Kunis on the set of BLACK SWAN (2010). pic.twitter.com/3w7wlAACkE— John Barker | ATRM (@JohnBarkerATRM) January 20, 2023
- „Ted“ (2012)
Историята проследява Джон и неговото магически оживяло плюшено мече от детството. Кунис играе Лори Колинс, приятелката на Джон, която е привързана към него, но същевременно е все по-разочарована от незрелото влияние на Тед. Изпълнението ѝ придава емоционален баланс на комедията.
A grown man must deal with the cherished teddy bear who came to life as the result of a childhood wish. Starring Mark Wahlberg, Mila Kunis and Seth MacFarlane. Ted, 10PM. pic.twitter.com/uLVPBtoAir— @etv (@etv) June 23, 2018
- „Oz the Great and Powerful“ (2013)
Фентъзи приключението разказва за измамник, попаднал в магическия свят на Оз. Кунис играе Теодора, добросърдечна вещица, която постепенно се превръща в Злата вещица от Запада. Актрисата убедително преминава от невинност към заплашителна злоба.
#Bales2023FilmChallenge— Steve (@Steveny178) October 31, 2023
Day 30: Witch.
Oz The Great and Powerful. 2013.
Mila Kunis goes through a quite remarkable transformation as she becomes The Wicked Witch Of The West.
Great movie. pic.twitter.com/pjnoxXWagb
- „Bad Moms“ (2016)
Филмът разказва за три майки, които се опитват да се справят с нереалистичните очаквания към родителите. Кунис е Ейми Мичъл, изтощена работеща майка, която решава да се освободи от натиска и да живее по-безгрижно. Тя съчетава хумор и уязвимост, което прави Ейми лесна за припознаване.
‘Bad Moms’ Starring Mila Kunis New Orleans Casting Call for REAL Moms https://t.co/eFC1vGj0Gc pic.twitter.com/atQC3KWnLd— Project Casting (@ProjectCasting) January 15, 2016
- „Luckiest Girl Alive“ (2022)
Психологическата драма проследява Ани Фанели, чийто внимателно изграден живот постепенно започва да се разпада. Кунис играе порасналата Ани и изпълнява ролята сдържано, предавайки травмата и емоционалните сътресения на героинята.
Luckiest girl alive aynı adlı kitaptan uyarlama film..dünyanın en şanslı kızı acaba gerçekten en şanslı kızı mi sorusunu soran bir yapim...son günlerde sansasyonlariyla gündemde olan mila kunis başrolde.. pic.twitter.com/AQgZ1uvmlQ— burgazlı🖊️ (@eeeyondem) September 13, 2023