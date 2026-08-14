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Снимки от рождения ден на Ламин Ямал: Влюбен в Инес Гарсия, стилен синхрон и звезден купон

Футболната звезда отпразнува 19-ия си рожден ден и световната титла в средновековно имение край Барселона с пищно парти и куп известни изпълнители.

14 август 2026, 15:42
Снимки от рождения ден на Ламин Ямал: Влюбен в Инес Гарсия, стилен синхрон и звезден купон
Ламин Ямал и Инес Гарсия   
Източник: Getty Images/Premium/Vesti.bg

В ъпреки че Ламин Ямал е само на 19 години и му предстоят още безброй преживявания, футболната звезда преминава през един от онези моменти, в които сякаш няма какво повече да иска от живота. Той току-що се коронова като световен шампион с Испания, една от най-големите звезди е на „Барселона“, радва се на щастлив етап до севилската създателка на съдържание Инес Гарсия и е заобиколен от семейството си. Неговите родители, макар и разделени, продължават да го подкрепят в най-важните му моменти, а 3-годишното му братче Кеин е една от най-големите му слабости.

Тържество с един месец закъснение

Тъй като по време на самия си рожден ден (13 юли) Ямал участваше на Световното първенство, завършило с триумф за Испания, той не можа да го отпразнува веднага. Трябваше да изчака близо месец.

Футболистът събра около стотина гости в Mas de Sant Lleí - грандиозно средновековно имение, разположено на броени минути от Барселона, за да отбележи както 19-ата си годишнина, така и скорошната си световна титла.

Коя е Инес Гарсия, момичето до Ламин Ямал

Въпреки че се направи опит да се запази поверителността на събитието, постепенно започнаха да излизат кадри от празненството. Музикантите от Grupo Frontera, които бяха сред изпълнителите на вечерта, споделиха нови фотографии, които позволяват да надникнем в атмосферата — Ламин танцува, забавлява се и позира заедно с изпълнителите.

Заедно ли са Ламин Ямал и Инес Гарсия?

Много от снимките носят специално послание. Ламин позира до Инес Гарсия - усмихнати и изключително близки, с което слагат край на спекулациите за възможна криза във връзката им. Говореше се за раздяла през последните дни, след като двамата спряха да качват общи кадри след ваканцията си в Сен Тропе.

За тази специална вечер дори тоалетите им бяха перфектно съчетани:

Ламин Ямал заложи на розов цвят, избирайки впита тениска, комбинирана с дънкови панталони и един от атрактивните си луксозни часовници — аксесоар, превърнал се в негова запазена марка.

Инес Гарсия разви розовата тема още по-далеч. Севилката избра яркорозова мини рокля от Bonet Studio, изцяло покрита с камъни, с корсетна форма, дълбоко деколте тип „сърце“ и драперии на ханша.

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Зад марката Bonet Studio стои дизайнерът от Ибиса Исмаел Бонет, чиито творения вече са носени от звезди като Аитана, Karol G, Bad Gyal, Емилия Мернес и Нати Пелусо. Именно Bad Gyal бе друга от звездите на празненството.

Кои бяха гостите на рождения ден?

Кадрите показват, че партито по нищо не е отстъпвало на истински музикален фестивал. На сцената пред Ламин и гостите му се качиха Grupo Frontera, Майк Тауърс, Bad Gyal, Морад и Райън Кастро.

Сред присъстващите бяха и съотборниците му от „Барселона“ Гави, Ерик Гарсия, Рафиня и Пау Кубарси, както и популярните инфлуенсъри Дулсеида и Алба Паул.

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Този път Ямал значително намали бройката на поканените - ако за 18-ия си рожден ден бе събрал над 200 души, сега гостите бяха около сто. Предишното тържество бе съпроводено от скандал поради наемането на хора с джуджевизъм като част от шоуто, което този път не се повтори.

Къде се състоя купонът?

Избраното място бе Mas de Sant Lleí - историческо имение във Виланова дел Валес, на около 15 километра от Барселона. Заградено от 40 хектара площ, то разполага със столетни градини, изкуствено езеро, панорамни гледки и дори частна хеликоптерна площадка. Имението предлага и авангардна кухня, подготвена от шеф-готвачи с опит в ресторанти със звезди Michelin.

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Източник: Hola!    
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