ДПС със сигнал до СГП с искане да провери Демерджиев за негови действия, извършени без надзора на прокуратурата

ДПС внесе сигнал до Софийската градска прокуратура с искане да бъде проверен вътрешният министър Иван Демерджиев за предполагаеми действия извън прокурорски надзор и за предоставяне на информация на американските власти.

Според партията МВР незаконно е събирало информация за Делян Пеевски, въпреки депутатския му имунитет, и е използвало ресурси на службите за сигурност без необходимите законови основания.

ДПС твърди, че санкциите по закона „Магнитски“ не се прилагат в ЕС и определя като недопустимо български министър да съдейства на американските власти за предприемане на действия срещу български гражданин.

"Прокуратурата да провери вътрешния министър Иван Демерджиев за извършването на действия без надзора на прокуратурата и въпреки изисканата от Софийска градска прокуратура (СГП) преписка по разследване", настоява в сигнал до СГП ДПС, съобщи пресцентърът на партията.

В сигнала се посочва също, че в свои медийни изявления от САЩ министърът признава и потвърждава обстоятелството, че МВР продължава "незаконно да извършва разследване на лице с имунитет – народен представител, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски". Нещо повече, МВР продължава да събира и обработва информация както за Делян Пеевски, така и за трети лица, да използва ресурса на службите, включително на ГДБОП, ДАНС и Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, за нерегламентиран достъп до данни от PNR системата (с което вероятно нанася вреда и на партньорските служби на България, а и на чужди държави), се казва в прессъобщението.

ДПС поиска проверка дали МВР е събирало незаконно информация за Делян Пеевски

В сигнала се посочва, че е абсолютно недопустимо "незаконно събраната от МВР информация, да бъде предоставяна на представители на друга държава, и то не по установения ред, а в рамките на обикновена среща на Демерджиев със служители на администрацията, още повече, че тази информация касае лице с имунитет".

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Следва да се има предвид и обстоятелството, че санкциите по глобалния закон „Магнитски“ не действат на територията на Европейския съюз и в частност на територията на Република България. Това е така, тъй като е налице изричен Регламент (ЕО) 2271/96 на Съвета относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него, посочват от ДПС. В този смисъл държавите членки на Европейския съюз, сред които е и България, са задължени да не спазват законодателство с извънтериториално приложение, поради което е абсолютно недопустимо длъжностно лице – министър, да настоява пред представители на трета държава, наложила санкция на български гражданин, същата да предприема каквито и да било допълнителни действия в негова вреда, се казва още в информацията.

Вчера пресцентърът на ДПС съобщи, че депутатите Станислав Анастасов и Калин Стоянов са пуснали официален сигнал до Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според партията „Демерджиев е с обвинение за престъпление по Наказателния кодекс, следователно е с компрометиран интегритет".