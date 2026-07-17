Луксозни яхти на руския елит се струпаха край Бодрум, сред тях и плавателен съд, свързван с Путин

Луксозни яхти, свързвани с руски милиардери, са се събрали край турския курорт Бодрум, според турски медии.

Сред плавателните съдове е яхтата „Виктория“, за която се твърди, че се използва от Владимир Путин и семейството му, както и яхти, свързвани с Роман Абрамович и Вагит Алекперов.

В района на Егейско море край Бодрум се намират още яхти на руски олигарси, включително свързвани с Олег Дерипаска, Искандар Махмудов и Андрей Костин.

За струпване на луксозни яхти, собственост на руски милиардери, край турския курортен град Бодрум, съобщават турските сайтове „Хаберденизде“ и „Юнан Постасъ“, като отбелязват, че сред плавателните съдове в района от края на юни е закотвена и яхта, свързвана с руския президент Владимир Путин и неговото семейство.

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По информация на „Юнан Постасъ“ в момента в пристанището на Бодрум и по-широкия район около курорта котва са пуснали луксозните яхти „Реа“, която е собственост на руския милиардер Роман Абрамович, и „Дженезис“, която е собственост на основателя на руския петролен гигант „Лукойл“ Вагит Алекперов.

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Сайтът „Хаберденизде“ отбелязва още, че в близост до Бодрум от края на юни се намира и 71-метровата яхта „Виктория", за която се смята, че се използва основно от Путин и неговото семейство. „Виктория“ е оценявана на стойност от 50 милиона долара и е собственост на компании, свързани с близкия до Путин руски милиардер Генадий Тимченко.

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По информация на медията в периметър от 150 километра от Бодрум в Егейско море се намират още и яхтите „Ромеа“, която е собственост на руския милиардер Александър Несис, „Алтеър“, която е собственост на руския милиардер Олег Дерипаска, „Предатър“, собственост на руския милиардер Искандар Махмудов, както и яхтите „Серенити“ и „Юнити“, които са собственост на президента на руската държавна банка „ВТБ Банк“ Андрей Костин.