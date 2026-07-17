ВАС отхвърли жалба срещу прокурор Емилия Русинова

В ърховният административен съд отхвърли като неоснователна жалбата на Бойко Атанасов против решение на Прокурорската колегия (ПК) на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което Емилия Русинова е назначена за "административен ръководител - градски прокурор" на Софийска градска прокуратура.

Съдебният състав приема, че в конкретния случай, към момента на проведения избор от ПК на ВСС, а именно 18 февруари 2026 г., на прокурор Русинова няма наложени дисциплинарни наказания с влязло в сила решение.

Прокурорската колегия на ВСС решава дали временно да отстрани Емилия Русинова

Съгласно принципите, заложени в Административнопроцесуалния кодекс преценката за законосъобразност на оспорения акт, съдът следва да направи към момента на издаването му. Според разпоредбите на Закона за съдебната власт нравствените качества на кандидатите се преценяват от Комисията по професионална етика към ПК на ВСС.

Съмнения относно нравствените качества на Русинова са изразени в приетите като доказателства по делото медийни статии, станали публично известни след нейния избор.

ВСС отложи дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова

Повдигнатите с посочените статии въпроси относно евентуални извършени дисциплинарни нарушения са дали повод на ПК на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу прокурор Русинова. Именно в това производство ще стане ясно дали посочените деяния са извършени от проверявания магистрат, дали същите представляват дисциплинарни нарушения и каква ще е евентуално санкцията за това поведение. Образуваното дисциплинарно производство срещу Русинова не касае законосъобразността на проведения избор за административен ръководител.

Предвид изложеното, презумпцията за невиновност на магистрата до приключване на дисциплинарното производство с окончателен акт и за да не повлияе на изхода му, съдът по настоящия спор с различен предмет, не следва да обсъжда факти и обстоятелства, във връзка с които дисциплинарното производство е образувано.