България

Илияна Йотова: Няма никакви противоречия в позицията за Украйна

"Най-точната, ясна и ктегорична позиция беше изразена от премиера Радев на няколко големи световни форума - Срещата на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори", посочи държавният глава

17 юли 2026, 13:03
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Н яма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза президентът Илияна Йотова, цитирана от DarikNews.bg.

На 16 юли стана ясно, че има документ, публикуван на официалния сайт на президента на Украйна, който показва, че България присъства в Киевската декларация след срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“. "Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически, и нямат правно обвързващ характер", каза вчера председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов. Днес премиерът Румен Радев бе категоричен: "Няма подпис на Киевската декларация и няма да видите такъв". Министърът на външните работи Велислава Петрова също потвърди, че България не е подписвала Киевската декларация и не е поемала никакви ангажименти за участие в т.нар. „Коалиция на желаещите“. По думите ѝ около документа се създава изкуствено напрежение, въпреки че подобни декларации не подлежат на подписване.

Румен Радев с обяснение за спорната Киевска декларация

"Имам богат опит с европейски документи във външната политика. Многократно съм се сблъсквала с подобни документи. При такъв род документи нито има предвидена дискусия за тях по време на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи. Това са т.нар. консенсусни декларации, които се приемат от подобни форуми", уточни Йотова по повод спора, който се разрази за Киевската декларация подписана ли е, или не, и какво точно означава това за странат ни.  

"Най-точната, ясна и ктегорична позиция беше изразена от премиера Радев на няколко големи световни форума - Срещата на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори", посочи още държавният глава. 

Външният министър уточни позицията си след спора около Киевската декларация

Президентът Йотова присъства на националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“. Точно в 08.30 ч.тя бе посрещната с военни почести на Морска гара – Бургас, където прие почетния караул. След това на борда на фрегатата „Дръзки“ държавният глава наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителни способности в различни кризисни ситуации. 

"Възхитена и изключително удовлетворена съм от това, което видях за последните няколко часа. Едно изключително важно учение, в което участват предимно военноморските ни сили, но в координация със сухопътни сили, с военновъздушните, със специалните части и с нашите партньори. По-спокойна съм за сигурността и суверенитета на морската ни граница и Черно море и в ситуация, при която само няколкостотин километра оттук има бойни действия, нашите воини са на своя пост, за което искам да им благодаря", каза тя. 

МВнР: Приетият в Киев документ не създава правни ангажименти за България

По думите й са нужни много повече инвестиции в българската армия, включително и във военноморските ни сили.

"Остаряло ни е въоръжението. За да бъдем сигурни и да постигнем стратегическа автономия, включително и в областта на отбраната, трябва да сме готови", допълни президентът Илияна Йотова. 

Източник: DarikNews.bg    
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